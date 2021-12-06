Сетевое издание|18+|Понедельник|6 дек 2021|16:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |

Общество

В регионе отметили снижение уровня госпитализаций пациентов с COVID

Печать

В понедельник, 6 декабря, зампред правительства - министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев на брифинге рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Пензенской области.

«Уровень госпитализаций по сравнению с пиковыми показателями октября понизился в пять-шесть раз», - констатировал он.

По словам чиновника, в самые трудные времена в регионе было развернуто 4 700 инфекционных коек, на утро 6 декабря их насчитывалось 2 024 (на кислородной поддержке находятся 1 230 пациентов).

Что касается количества госпитализаций, в пиковые дни в больницы попадало 400-430 человек с подозрением на коронавирус, а в последние сутки - 66, причем не у всех больных подтвердилась инфекция.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Когда там плато короче?

Гость||

А впереди праздники... И эти дети будут разносить. Еще не вечер.

Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Роспотребнадзор не контролирует захоронение ковидных трупов

Гость||

Гость писал(a):

Постройте небольшой крематорий,
уже не надо, все заканчивается естественным путем,без так и не изобретенных лекарств от ковида

Гость||

Ну президент сказал, что пандемия заканчивается и все врачи перестали ставить ковид в диагнозах! Надо же соответствовать статистике - жополизы!

Гость||

Привитые могут и дома лечиться, не привитым страшнее, сегодня дышишь, завтра, как повезет.

Гость||

Гость писал(а):

> Привитые могут и дома лечиться, не привитым страшнее, сегодня дышишь,

> завтра, как повезет.

Сказочник!!!

Гость||

Ни разу не сказочник, по опыту говорю, как есть.

Гость||

Гость писал(a):

Ни разу не сказочник, по опыту говорю, как есть.
Попой дышишь?

Гость||

Гость писал(а):

> Ни разу не сказочник, по опыту говорю, как есть.

Говоришь так, как сказали говорить!!!

Гость||

А ты за своей попой гляди, как бы тебе не пришлось.

Гость||

сейчас к тебе придут прыщь .

Гость||

15.02, тебе писать нечего, что сказали, говоришь? Ну, ничего, в ковидарии побываешь, появятся свои идеи.

Гость||

14.45. что петушок, отметился, а где твой дружок или подружка, которому что то кажется?

Гость||

Придуут? Отлично, у нас ковид тут, добро пожаловать.))

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте