В регионе отметили снижение уровня госпитализаций пациентов с COVID

06.12.2021 | 14:24

В понедельник, 6 декабря, зампред правительства - министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев на брифинге рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Пензенской области.

«Уровень госпитализаций по сравнению с пиковыми показателями октября понизился в пять-шесть раз», - констатировал он.

По словам чиновника, в самые трудные времена в регионе было развернуто 4 700 инфекционных коек, на утро 6 декабря их насчитывалось 2 024 (на кислородной поддержке находятся 1 230 пациентов).

Что касается количества госпитализаций, в пиковые дни в больницы попадало 400-430 человек с подозрением на коронавирус, а в последние сутки - 66, причем не у всех больных подтвердилась инфекция.