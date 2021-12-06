В регионе отметили снижение уровня госпитализаций пациентов с COVID

В понедельник, 6 декабря, зампред правительства - министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев на брифинге рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Пензенской области.
«Уровень госпитализаций по сравнению с пиковыми показателями октября понизился в пять-шесть раз», - констатировал он.
По словам чиновника, в самые трудные времена в регионе было развернуто 4 700 инфекционных коек, на утро 6 декабря их насчитывалось 2 024 (на кислородной поддержке находятся 1 230 пациентов).
Что касается количества госпитализаций, в пиковые дни в больницы попадало 400-430 человек с подозрением на коронавирус, а в последние сутки - 66, причем не у всех больных подтвердилась инфекция.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Когда там плато короче?