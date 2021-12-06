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Общество

В прививочной кампании против COVID задействовали соцработников

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В Пензенской области при поликлиниках формируются социально-медицинские прививочные бригады. О них зампред правительства - министр здравоохранения Вячеслав Космачев рассказал на брифинге в понедельник, 6 декабря.

В такие бригады, помимо медиков, входит социальный работник. Они ездят в отдаленные населенные пункты, а также по адресам в Пензе.

«Это делается, чтобы достучаться до сознания тех, кто до настоящего времени не привился, а таких достаточно много», - так Космачев объяснил необходимость присутствия соцработника.

По словам министра, прививку первым компонентом на утро 6 декабря сделали 743 тыс. человек, полностью прошли вакцинацию 674 тыс.

«Для достижения коллективного иммунитета надо привить 80 процентов взрослого населения, это 848 тыс. человек. Соответственно, нам надо привить еще более 160 тыс.», - уточнил чиновник.

Он отметил, что среди невакцинированных достаточно большой процент людей в возрасте 60+.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

большой процент людей в возрасте 60+.
Они просто на самоизоляции. С пандемией можно бороться двумя способами: вакцинацией и самоизоляцией. Так что всё нормально. Отстаньте от них.

Гость||

лесом их отправят и хорошо если пса не спустят

Гость||

Гость писал(a):

С пандемией можно бороться двумя способами: вакцинацией и самоизоляцией.
попробывал ко мне добой кто нибудь придти и что то меня уговорить чего я не желаю

Гость||

Да в отдаленных нас пунктах и людей-то ужтне осталось, там дистанция по 500м и более между людьми, на кой им прививки? А вдруг плохо станет от побочек, а врачей там нет, а эти бригады уже уехали и что делать, так и помереть можно от их заботы!

Гость||

Гость писал(а):

> Чиповать людей не будут,будут чиповать "скотину", т.е. людей, которые

> оставили свой человеческий облик.

Так ими и занимается Роспотребнадзор, у которого изначальная задача за товаром следить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Это делается, чтобы достучаться до сознания тех, кто до настоящего времени не привился, а таких достаточно много», - так Космачев объяснил необходимость присутствия соцработника.
Ага. Далее диалог.

Ребёнка привьёте?

Нет!!

Берём на карандаш и ждите опеку в гости.

Гость||

Гость писал(a):

Так ими и занимается Роспотребнадзор, у которого изначальная задача за товаром следить.
Так мы вторая нефть. Накопили 7+ лярдов, можно и в расход. Потом за ного.

Имя: Гость
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