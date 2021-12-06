В прививочной кампании против COVID задействовали соцработников

06.12.2021 | 15:17

В Пензенской области при поликлиниках формируются социально-медицинские прививочные бригады. О них зампред правительства - министр здравоохранения Вячеслав Космачев рассказал на брифинге в понедельник, 6 декабря.

В такие бригады, помимо медиков, входит социальный работник. Они ездят в отдаленные населенные пункты, а также по адресам в Пензе.

«Это делается, чтобы достучаться до сознания тех, кто до настоящего времени не привился, а таких достаточно много», - так Космачев объяснил необходимость присутствия соцработника.

По словам министра, прививку первым компонентом на утро 6 декабря сделали 743 тыс. человек, полностью прошли вакцинацию 674 тыс.

«Для достижения коллективного иммунитета надо привить 80 процентов взрослого населения, это 848 тыс. человек. Соответственно, нам надо привить еще более 160 тыс.», - уточнил чиновник.

Он отметил, что среди невакцинированных достаточно большой процент людей в возрасте 60+.