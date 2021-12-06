Росстат обнародовал данные по смертности в регионе в октябре

06.12.2021 | 09:30

В Пензенской области, согласно данным Росстата, в октябре умерло 2 858 жителей. Это на 643 больше, чем за аналогичный месяц минувшего года (2 215).

По сравнению с октябрем 2020-го чуть увеличилось количество рожденных малышей: 806 - в прошлом году, 809 - в текущем.

Естественная убыль населения составила 2 049, что на 531 больше, чем в том же месяце 2020-го (1 409).

Возросло число заключенных браков. Так, в октябре 2020 года узаконили отношения 519 пар, а в 2021-м - 531. Жители области стали реже разводиться: 499 семьи распались в аналогичном месяце прошлого года, 475 - текущего.

Всего с января по октябрь в регионе скончалось 20 823 человека (18 076 - за тот же период 2020-го), родилось 7 885 (8 098), естественная убыль населения составила 12 968 (9 978).