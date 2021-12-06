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Общество

Росстат обнародовал данные по смертности в регионе в октябре

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В Пензенской области, согласно данным Росстата, в октябре умерло 2 858 жителей. Это на 643 больше, чем за аналогичный месяц минувшего года (2 215).

По сравнению с октябрем 2020-го чуть увеличилось количество рожденных малышей: 806 - в прошлом году, 809 - в текущем.

Естественная убыль населения составила 2 049, что на 531 больше, чем в том же месяце 2020-го (1 409).

Возросло число заключенных браков. Так, в октябре 2020 года узаконили отношения 519 пар, а в 2021-м - 531. Жители области стали реже разводиться: 499 семьи распались в аналогичном месяце прошлого года, 475 - текущего.

Всего с января по октябрь в регионе скончалось 20 823 человека (18 076 - за тот же период 2020-го), родилось 7 885 (8 098), естественная убыль населения составила 12 968 (9 978).

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Гость||

Октябрь 2020 и октябрь 2021 рост естественной убыли населения почти на 40%!

Где тот придурок, что говорит, что вирус не опасен для большинства населения и т.д.

Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Роспотребнадзор не контролирует захоронение ковидных трупов

Гость||

Сколько в Пензенской области в октябре умерло от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний?

Имя: Гость
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