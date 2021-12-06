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Общество

Пензенцам рассказали о ЧП в корпусе областной больницы им. Бурденко

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В понедельник, 6 декабря, зампред правительства - министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев прокомментировал появившуюся в Сети информацию о подтоплении в корпусе областной больницы имени Бурденко.

«Там велись и ведутся работы по ремонту кровли. Из-за халатности подрядчика (он раскрыл часть крыши и своевременно не закрыл) произошло подтопление верхних этажей одного из корпусов», - сообщил Космачев.

ЧП случилось в выходные дни, во время дождей, сейчас все последствия устранены. Потоки воды причинили ущерб медучреждению и подрядчика попросят его возместить.

«Большого ущерба не будет, оборудования пострадало немного. Я сам выезжал на объект, смотрел», - пояснил чиновник.

В настоящий момент, благодаря вмешательству регионального правительства, подрядчика сменили. Новые специалисты уже приступили к кровельным работам.

Ранее в Сети появились кадры с выставленными в ряд тазами и ведрами внутри помещения. В емкости часто капает вода. Рядом находится работник, облаченный в защитный медицинский костюм. Автор видео рассказал, что оно сделано в областной больнице имени Н. Н. Бурденко, где затопило корпус.

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Гость||

А у вас разве бывает по другому?

Гость||

Кто бонусы получил от подрядчика - с того и спрашивать

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В настоящий момент, благодаря вмешательству регионального правительства, подрядчика сменили. Новые специалисты уже приступили к кровельным работам.
Для этого нужно проводить торги. Как они за выходные все оформили по закону?

Гость||

Там просто бездарный главный инженер. Все разбежались из старого коллектива.

Гость||

Ты подишь, как карма прилетела быстро.

Гость||

Пензенские рукожопы по другому не могут. Особенно строители. Поэтому гарантия качества - отсутствие пензюков в строителях- работниках.

Гость||

Развалят все до основания!

Гость||

Ну-да, какая случайность нелепая. Повреждений на рубль, а спишут на сто.

Гость||

Это все от бесконтрольности за графиком проведения СМР и контролем за качеством их проведения со стороны руководства инженерной службы или ответственного лица. Думаю проведут анализ случившегося и раздадут всем по заслугам.

Гость||

А когда это дождь был в выходные? Мороз был уже!

Имя: Гость
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