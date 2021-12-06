Пензенцам рассказали о ЧП в корпусе областной больницы им. Бурденко

06.12.2021 | 14:35

В понедельник, 6 декабря, зампред правительства - министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев прокомментировал появившуюся в Сети информацию о подтоплении в корпусе областной больницы имени Бурденко.

«Там велись и ведутся работы по ремонту кровли. Из-за халатности подрядчика (он раскрыл часть крыши и своевременно не закрыл) произошло подтопление верхних этажей одного из корпусов», - сообщил Космачев.

ЧП случилось в выходные дни, во время дождей, сейчас все последствия устранены. Потоки воды причинили ущерб медучреждению и подрядчика попросят его возместить.

«Большого ущерба не будет, оборудования пострадало немного. Я сам выезжал на объект, смотрел», - пояснил чиновник.

В настоящий момент, благодаря вмешательству регионального правительства, подрядчика сменили. Новые специалисты уже приступили к кровельным работам.

Ранее в Сети появились кадры с выставленными в ряд тазами и ведрами внутри помещения. В емкости часто капает вода. Рядом находится работник, облаченный в защитный медицинский костюм. Автор видео рассказал, что оно сделано в областной больнице имени Н. Н. Бурденко, где затопило корпус.