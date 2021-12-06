«Новикомбанк» стал участником конференции Financial Technology Day

06.12.2021 | 17:07

«Новикомбанк» стал участником первой онлайн-конференции Financial Technology Day 2021. Эксперты-практики обсудили наиболее важные аспекты развития финансового рынка в текущем году.

В дискуссии по теме «Ключевые тренды периода форсированной цифровизации, и как влияет неопределенность на развитие ИТ» были затронуты основные тенденции диджитализации современного общества.

По мнению экспертов, главным современным трендом является превращение ИТ из сервиса для бизнеса в его основу.

«Пандемия показала, что уровень автоматизации в банках является важным конкурирующим преимуществом и необходимым условием для бизнеса в кризисных ситуациях», - отметил эксперт «Новикомбанка».

Пандемия подстегнула цифровую трансформацию российской экономики в целом и банковского сектора в частности. Финансовые технологии уже стали неотъемлемой частью всех видов банковских услуг, трансформировали бизнес-модели, повышая их клиентоориентированность.

Тренд прослеживается и в деятельности «Новикомбанка», который уделяет большое внимание развитию цифровых каналов обслуживания клиентов. Постоянно совершенствуя интернет-банк и мобильное приложение, специалисты делают дистанционные каналы обслуживания предпочтительными и для физических лиц, и для бизнеса.

Так, система дистанционного обслуживания дает возможность клиентам «Новикомбанка» управлять счетами из любой точки мира, оперативно получать информацию по счетам, открывать депозиты с повышенной ставкой, без комиссии оплачивать жилищно-коммунальные услуги, интернет и сотовую связь, осуществлять переводы в системе быстрых платежей по номеру телефона и бесплатные внутрибанковские переводы на счета физических лиц, оформлять заявки на получение кредита.

Мобильный банк «Новикомбанка» входит в топ-20 лучших приложений по версии консалтингового агентства Markswebb в номинациях Daily Banking и Digital Office.

«Автоматизация деятельности банков, цифровизация бизнес-процессов являются ключевыми трендами развития современной банковской системы. «Новикомбанк» своевременно реагирует на новые вызовы и адаптирует продуктовую линейку, спектр услуг и технологии обслуживания к новым запросам клиентов.

Это важно - обеспечить доступ ко всем услугам банка, экономя время клиента, при этом сохраняя высокое качество обслуживания. Мы планируем в дальнейшем также развивать перспективные направления онлайн-обслуживания, предлагая клиентам самые современные решения», - отметил вице-президент, директор департамента информационных технологий «Новикомбанка» Владислав Быков.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» основан 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.