Сетевое издание|18+|Понедельник|6 дек 2021|17:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |

Общество

«Новикомбанк» стал участником конференции Financial Technology Day

Печать

«Новикомбанк» стал участником первой онлайн-конференции Financial Technology Day 2021. Эксперты-практики обсудили наиболее важные аспекты развития финансового рынка в текущем году.

В дискуссии по теме «Ключевые тренды периода форсированной цифровизации, и как влияет неопределенность на развитие ИТ» были затронуты основные тенденции диджитализации современного общества.

По мнению экспертов, главным современным трендом является превращение ИТ из сервиса для бизнеса в его основу.

«Пандемия показала, что уровень автоматизации в банках является важным конкурирующим преимуществом и необходимым условием для бизнеса в кризисных ситуациях», - отметил эксперт «Новикомбанка».

Пандемия подстегнула цифровую трансформацию российской экономики в целом и банковского сектора в частности. Финансовые технологии уже стали неотъемлемой частью всех видов банковских услуг, трансформировали бизнес-модели, повышая их клиентоориентированность.

Тренд прослеживается и в деятельности «Новикомбанка», который уделяет большое внимание развитию цифровых каналов обслуживания клиентов. Постоянно совершенствуя интернет-банк и мобильное приложение, специалисты делают дистанционные каналы обслуживания предпочтительными и для физических лиц, и для бизнеса.

Так, система дистанционного обслуживания дает возможность клиентам «Новикомбанка» управлять счетами из любой точки мира, оперативно получать информацию по счетам, открывать депозиты с повышенной ставкой, без комиссии оплачивать жилищно-коммунальные услуги, интернет и сотовую связь, осуществлять переводы в системе быстрых платежей по номеру телефона и бесплатные внутрибанковские переводы на счета физических лиц, оформлять заявки на получение кредита.

Мобильный банк «Новикомбанка» входит в топ-20 лучших приложений по версии консалтингового агентства Markswebb в номинациях Daily Banking и Digital Office.

«Автоматизация деятельности банков, цифровизация бизнес-процессов являются ключевыми трендами развития современной банковской системы. «Новикомбанк» своевременно реагирует на новые вызовы и адаптирует продуктовую линейку, спектр услуг и технологии обслуживания к новым запросам клиентов.

Это важно - обеспечить доступ ко всем услугам банка, экономя время клиента, при этом сохраняя высокое качество обслуживания. Мы планируем в дальнейшем также развивать перспективные направления онлайн-обслуживания, предлагая клиентам самые современные решения», - отметил вице-президент, директор департамента информационных технологий «Новикомбанка» Владислав Быков.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» основан 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте