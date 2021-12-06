COVID-19 в Пензенской области: география новых случаев

06.12.2021 | 13:23

В понедельник, 6 декабря, региональный оперативный штаб обнародовал суточную статистику заболеваемости коронавирусом в Пензенской области.

За сутки зарегистрировано 357 случаев COVID-19. Большинство новых пациентов (233) - жители Пензы. 42 инфицированных выявили в Лопатинском районе, 15 - в Бессоновском, 13 - в Пензенском, 10 - в Лунинском.

Также в суточную статистику вошли Камешкирский (9 заразившихся), Иссинский, Шемышейский районы, ЗАТО Заречный (по 7), Тамалинский (6), Мокшанский, Пачелмский (по 2), Белинский, Малосердобинский, Сердобский, Кузнецкий (по 1) районы.

Общее число случаев коронавируса в регионе составило 93 986.

За минувшие сутки медики выписали 597 пациентов, всего с начала эпидемии в регионе выздоровело 67 744 человек. Зарегистрировано 16 новых смертей. Общее количество жертв коронавирусной пневмонии достигло 4 333.