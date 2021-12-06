Сетевое издание|18+|Понедельник|6 дек 2021|14:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |

Общество

COVID-19 в Пензенской области: география новых случаев

Печать

В понедельник, 6 декабря, региональный оперативный штаб обнародовал суточную статистику заболеваемости коронавирусом в Пензенской области.

За сутки зарегистрировано 357 случаев COVID-19. Большинство новых пациентов (233) - жители Пензы. 42 инфицированных выявили в Лопатинском районе, 15 - в Бессоновском, 13 - в Пензенском, 10 - в Лунинском.

Также в суточную статистику вошли Камешкирский (9 заразившихся), Иссинский, Шемышейский районы, ЗАТО Заречный (по 7), Тамалинский (6), Мокшанский, Пачелмский (по 2), Белинский, Малосердобинский, Сердобский, Кузнецкий (по 1) районы.

Общее число случаев коронавируса в регионе составило 93 986.

За минувшие сутки медики выписали 597 пациентов, всего с начала эпидемии в регионе выздоровело 67 744 человек. Зарегистрировано 16 новых смертей. Общее количество жертв коронавирусной пневмонии достигло 4 333.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Интересно, а кто сам отказался от больнички, считаются выписанными или как..

Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Роспотребнадзор не контролирует захоронение ковидных трупов

Гость||

И почему мне постоянно кажется что с появлением вакцинок больных стали выявлять больше и умирать стали больше?

Гость||

А когда больше умерало до появления вакцинок или после?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте