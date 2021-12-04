Общество

Молодая пензенская семья своими силами устраивает праздники

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Молодая семья из Гидростроя решила организовать конкурс рисунков для пензенцев. Во дворе пятиэтажки № 12 на улице Пушанина Татьяна и Александр Силантьевы повесили новогодний домик, куда можно складывать работы. За лучшие раздадут сладости.

«Чтоб детям повеселее было. У нас это как в крови, мы и другим занимаемся, концерты проводим разные», - отметили супруги.

Инициатором обычно выступает жена и мама - она в декрете, энергии хватает и на двоих малышей, и на организацию праздников для души. Супруг поддерживает. Татьяна и Александр покупают разную мишуру, сувениры, украшают двор, выносят аппаратуру.

«И пляски, и все, и стихи читают! В том году много раз было, в этом - праздник двора был у нас», - рассказала жительница дома № 12.

Конкурс рисунков продлится до 30 декабря. Их можно не только складывать в красочный домик, но и присылать на электронную почту гидростроевским Деду Морозу и Снегурочке.

Под Новый год на Пушанина, 12, нарядят елку, устроят хороводы, Дед Мороз со Снегурочкой объявят победителей конкурса и раздадут призы за лучшие рисунки

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Гуляй, рванина!

Гость||

Ну а че, с утра шары если налить, чем еще заниматься? Все гут, супер гут, аллес супер гут

Гость||

Молодцы, ребята! Все у вас получится!

Имя: Гость
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