В Пензенской области назвали долю интернет-пользователей

03.12.2021 | 09:58

88,1% жителей Пензенской области в возрасте от 15 до 64 лет пользуются интернетом. Такой вывод был сделан по итогам выборочного исследования, проведенного в регионе в октябре-ноябре 2021 года.

«Процесс проникновения Всемирной информационной сети в российские и, в частности, пензенские семьи осуществлялся стремительными темпами. Наиболее динамично он происходил в 2015-2019 годах, достигнув максимума в 2020-м», - уточнили в Пензастате.

По доле населения, использующего интернет-ресурсы, Пензенская область опередила средний показатель по ПФО (87,8%) и приблизилась к среднероссийскому (89,6%).

«Закономерным является и то, что большая часть территорий, подлежащих обследованию, располагается удаленно от райцентров. ИКТ-инфраструктура в сельской местности является значимым показателем развития информационной сети в регионе в целом», - подчеркнули в Пензастате.