В Пензе ул. Крупской перекроют для ремонта тепломагистрали

В субботу, 4 декабря, на улице Крупской в Пензе ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Неудобства вызваны необходимостью провести аварийный ремонт на участке тепломагистрали в районе дома № 5.
Речь идет об отрезке улицы Крупской от Комсомольской до улицы Фрунзе.
Проезд здесь будет запрещен с 8:00 4 декабря до 6 декабря (до восстановления асфальтового покрытия), уточнили в мэрии, обратившись к водителям с просьбой заранее планировать маршрут своих поездок.
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Аха,это прорыф,толчок и 20 летние достижения.