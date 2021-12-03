В Пензе ул. Крупской перекроют для ремонта тепломагистрали

03.12.2021 | 12:16

В субботу, 4 декабря, на улице Крупской в Пензе ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Неудобства вызваны необходимостью провести аварийный ремонт на участке тепломагистрали в районе дома № 5.

Речь идет об отрезке улицы Крупской от Комсомольской до улицы Фрунзе.

Проезд здесь будет запрещен с 8:00 4 декабря до 6 декабря (до восстановления асфальтового покрытия), уточнили в мэрии, обратившись к водителям с просьбой заранее планировать маршрут своих поездок.