В Пензе начали использовать новую методику лечения пациентов с COVID

В Пензенской области при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией начали применять новые протоколы, предполагающие использование вируснейтрализующих моноклональных антител.
Это новейшее достижение медицины, которое уже применялось при лечении тяжелых недугов: злокачественных новообразований, аутоиммунных и системных заболеваний, проблем сердечно-сосудистой системы. В период пандемии в перечень включили и коронавирусную инфекцию.
Первым медицинским учреждением, где начали терапию с применением вируснейтрализующих моноклональных антител, стал областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи.
«Этиотропная терапия, замещающая противовирусную, направлена непосредственно на подавление инфицирования клеток и остановку размножения вируса», - сообщила заместитель главврача медучреждения Джамиля Курмаева.
В минздраве пояснили, что вируснейтрализующие моноклональные антитела, в отличие от традиционных препаратов, высокоспецифичны к определенным мишеням - то есть действуют точечно на вирус, вызванный именно штаммом SARS-CoV-2.
Последние протоколы лечения «тяжелых» пациентов с COVID-19 основаны на комбинированном подходе: терапия с использованием иммуноглобулина человека сочетается с применением вируснейтрализующих моноклональных антител.
По мнению медиков, внедрение новых технологий в широкую практику станет еще одним шагом в борьбе с пандемией и позволит сделать лечение пациентов более эффективным.
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