Общество

В Пензе начали использовать новую методику лечения пациентов с COVID

Печать

В Пензенской области при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией начали применять новые протоколы, предполагающие использование вируснейтрализующих моноклональных антител.

Это новейшее достижение медицины, которое уже применялось при лечении тяжелых недугов: злокачественных новообразований, аутоиммунных и системных заболеваний, проблем сердечно-сосудистой системы. В период пандемии в перечень включили и коронавирусную инфекцию.

Первым медицинским учреждением, где начали терапию с применением вируснейтрализующих моноклональных антител, стал областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи.

«Этиотропная терапия, замещающая противовирусную, направлена непосредственно на подавление инфицирования клеток и остановку размножения вируса», - сообщила заместитель главврача медучреждения Джамиля Курмаева.

В минздраве пояснили, что вируснейтрализующие моноклональные антитела, в отличие от традиционных препаратов, высокоспецифичны к определенным мишеням - то есть действуют точечно на вирус, вызванный именно штаммом SARS-CoV-2.

Последние протоколы лечения «тяжелых» пациентов с COVID-19 основаны на комбинированном подходе: терапия с использованием иммуноглобулина человека сочетается с применением вируснейтрализующих моноклональных антител.

По мнению медиков, внедрение новых технологий в широкую практику станет еще одним шагом в борьбе с пандемией и позволит сделать лечение пациентов более эффективным.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Главное, чтобы от слов перешли к делу.

Гость||

Ключевое слово -станет- а когда не пишут

Гость||

Давайте новости те сколько там хворых за сутки на выявляли и сколько умерло.

Гость||

а то до этого залечивали до смерти вернее уже вылеченные от ковида заболевали в самой больнице уже другой заразой с ослабленным иммунитетом

Гость||

Главное, цена вопроса. Не всем это будет доступно

Гость||

Озвучьте стоимость

Гость||

Вот когда год назад был опасный быстро распростроняющийся вирус но не было вакцинки тут новостили 3.12.2020 выявили 171 умерло 3. А 6.11.2020 тут же новостили про плато. А сейчас выявляют больных в 2 с лишним раза а умирает 5-6 раз больше.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте