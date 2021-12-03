В Пензе начали использовать новую методику лечения пациентов с COVID

03.12.2021 | 09:30

В Пензенской области при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией начали применять новые протоколы, предполагающие использование вируснейтрализующих моноклональных антител.

Это новейшее достижение медицины, которое уже применялось при лечении тяжелых недугов: злокачественных новообразований, аутоиммунных и системных заболеваний, проблем сердечно-сосудистой системы. В период пандемии в перечень включили и коронавирусную инфекцию.

Первым медицинским учреждением, где начали терапию с применением вируснейтрализующих моноклональных антител, стал областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи.

«Этиотропная терапия, замещающая противовирусную, направлена непосредственно на подавление инфицирования клеток и остановку размножения вируса», - сообщила заместитель главврача медучреждения Джамиля Курмаева.

В минздраве пояснили, что вируснейтрализующие моноклональные антитела, в отличие от традиционных препаратов, высокоспецифичны к определенным мишеням - то есть действуют точечно на вирус, вызванный именно штаммом SARS-CoV-2.

Последние протоколы лечения «тяжелых» пациентов с COVID-19 основаны на комбинированном подходе: терапия с использованием иммуноглобулина человека сочетается с применением вируснейтрализующих моноклональных антител.

По мнению медиков, внедрение новых технологий в широкую практику станет еще одним шагом в борьбе с пандемией и позволит сделать лечение пациентов более эффективным.