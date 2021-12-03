В Пензе изменится схема движения троллейбусов по двум маршрутам

03.12.2021 | 15:17

В выходные в Пензе изменится схема движения троллейбусов, курсирующих по двум маршрутам - № 8 и 9. Это связано с аварийным ремонтом тепломагистрали у дома № 5 на улице Крупской.

«Движение троллейбусов маршрута № 8 с улицы Карпинского будет направлено по улицам Ленина - Гагарина - Леонова - Циолковского - Беляева - пр-ту Победы и далее по маршруту.

Движение троллейбусов маршрута № 9 (при следовании из микрорайона Арбеково) от остановки «Автодорожный колледж» будет направлено по пр-ту Победы и далее по маршруту», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

Данная схема будет действовать с 8:00 4 декабря до 6-го (до восстановления асфальтового покрытия).

По той же причине на выходные перекроют движение транспорта на отрезке улицы Крупской от Комсомольской до улицы Фрунзе.