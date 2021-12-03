Районы области поборются за звание лучшего организатора ГТО

03.12.2021 | 14:30

В реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Пензенская область по итогам 9 месяцев заняла в федеральном рейтинге 4-е место.

Об этом говорилось на совещании, которое провел в режиме ВКС первый зампред регионального правительства Олег Ягов с министрами спорта, образования и культуры, а также с заместителями глав муниципалитетов.

На совещании предложили продлить срок приема заявок от муниципалитетов на участие в традиционном смотре-конкурсе на лучшую организацию по внедрению ГТО до 10 декабря.

До 25 декабря в муниципалитетах должны провести ревизию списков жителей, сдавших ГТО, чтобы исключить повторную запись одного и того же человека.

До 1 февраля в муниципальных центрах тестирования ГТО судьям должны быть присвоены соответствующие судейские категории, если их еще нет.

«Кроме того, в феврале 2022 года пройдет обучение судей, не прошедших повышение квалификации по программам подготовки спортивных судей ГТО», - сообщили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.