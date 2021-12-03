Общество

582 жителя области побороли коронавирус и выписались в один день

Печать

В пятницу, 3 декабря, региональный оперативный штаб сообщил о 360 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки.

246 заболевших проживают в Пензе, 39 - в Пензенском районе, 17 - в Мокшанском, 13 - в Сосновоборском.

8 человек заболело в Нижнеломовском районе, 7 - в Кузнецком, по 5 - в Камешкирском, Шемышейском и городе Заречном.

4 пациента - из Наровчатского района, по 2 - из Бессоновского, Сердобского и Тамалинского, по 1 - из Башмаковского, Бековского, Городищенского, Иссинского и Неверкинского районов.

Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала эпидемии в Пензенской области составило 92 906.

За этот период скончалось 4 277 человек (из них 18 - 2 декабря) , выздоровело 65 963 (в том числе 582 - также за последние сутки).

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Борцуны! Знай наших!

Гость||

За счёт чего так резко выросло число выздоравливающих???? То по 20 чел.выписывали, а то по 580 стали вдруг!!! С чего бы это????? Вирус мутировал что ли????

Гость||

А реальные ли эти места? Может нас все это время дурили.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|03.12.2021 13:44|

За счёт чего так резко выросло число выздоравливающих???? То по 20 чел.выписывали, а то по 580 стали вдруг!!! С чего бы это????? Вирус мутировал что ли????

По другим протоколам лечить начали.

Гость||

А год назад в этот день тогда когда был опасный быстро распростроняющийся вирус но не было вакцинки тут новостили 03.12.2020 выявили 171 умерло 3

Гость||

14.04.ты этого не поймёшь ибо туп, а объяснять тебе дураку нет ни желания, ни времени.

Гость||

А тебя, скота, ни кто и не просит ни чего объяснять, потому,как ты сам-то дебил! Во.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте