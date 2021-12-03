582 жителя области побороли коронавирус и выписались в один день

03.12.2021 | 13:13

В пятницу, 3 декабря, региональный оперативный штаб сообщил о 360 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки.

246 заболевших проживают в Пензе, 39 - в Пензенском районе, 17 - в Мокшанском, 13 - в Сосновоборском.

8 человек заболело в Нижнеломовском районе, 7 - в Кузнецком, по 5 - в Камешкирском, Шемышейском и городе Заречном.

4 пациента - из Наровчатского района, по 2 - из Бессоновского, Сердобского и Тамалинского, по 1 - из Башмаковского, Бековского, Городищенского, Иссинского и Неверкинского районов.

Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала эпидемии в Пензенской области составило 92 906.

За этот период скончалось 4 277 человек (из них 18 - 2 декабря) , выздоровело 65 963 (в том числе 582 - также за последние сутки).