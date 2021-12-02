Жители Пензы озвучили сумму, необходимую им для счастья

02.12.2021 | 10:22

В Пензе увеличилась сумма, необходимая горожанам для счастья. Об этом они сообщили в опросе сервиса SuperJob, проведенном в ноябре.

В нем принимали участие представители экономически активного населения областного центра.

На основе ответов пензенцев исследователи определили, что для счастья им нужно около 159 000 рублей в месяц. По сравнению с результатами опроса, который специалисты делали в мае, сумма, необходимая для внутренней удовлетворенности жизнью и условиями, выросла на 7 000 рублей. В январе 2021-го горожане называли еще меньшее число - 136 000 рублей.

В целом по сравнению с 2018 годом счастье в Пензе подорожало на 31 000 рублей. Тогда горожане озвучивали суммы в 128 000 рублей (в 2019-м - 125 000).

«Среднестатистическому россиянину для счастья сегодня нужно 178 000 рублей в месяц. Дороже счастье оценивали лишь в 2017 году (184 000 рублей в месяц). В мае этого года запросы были чуть скромнее (173 000 рублей)», - отметили специалисты.