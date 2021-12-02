Общество

Жители Пензы озвучили сумму, необходимую им для счастья

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В Пензе увеличилась сумма, необходимая горожанам для счастья. Об этом они сообщили в опросе сервиса SuperJob, проведенном в ноябре.

В нем принимали участие представители экономически активного населения областного центра.

На основе ответов пензенцев исследователи определили, что для счастья им нужно около 159 000 рублей в месяц. По сравнению с результатами опроса, который специалисты делали в мае, сумма, необходимая для внутренней удовлетворенности жизнью и условиями, выросла на 7 000 рублей. В январе 2021-го горожане называли еще меньшее число - 136 000 рублей.

В целом по сравнению с 2018 годом счастье в Пензе подорожало на 31 000 рублей. Тогда горожане озвучивали суммы в 128 000 рублей (в 2019-м - 125 000).

«Среднестатистическому россиянину для счастья сегодня нужно 178 000 рублей в месяц. Дороже счастье оценивали лишь в 2017 году (184 000 рублей в месяц). В мае этого года запросы были чуть скромнее (173 000 рублей)», - отметили специалисты.

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Гость||

Ну так, раз кому то плохо, значит где-то кому то очень хорошо...

Гость||

Достаток в доме-это хорошо, но деньги не могут сделать человека счастливым.Счастье-это когда живы и здоровы наши родные,когда у нас хорошие,верные друзья и чистая совесть.

Гость||

прожиточный минимум - 12.654руб.

Гость||

Мне для счастья необходим МРОТ, но чтобы его выплачивали как безусловный базовый доход.

Гость||

11:09 Верно, не надо заниматься скопидомством, становиться Гобсеком или бабушкой-процентщицей. Родионы для них найдутся, они среди нас , поэтому живите честно, по совести.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На основе ответов пензенцев исследователи определили, что для счастья им нужно около 159 000 рублей в месяц
Это на одного человека такая сумма или на весь подъезд?

Гость||

11.08 зря вы так « лежит» им ещё по лбу постукивают

Гость||

число любое загадайте

четырнадцатизначное

возьмите первых восемь цифер

и срочно дайте мне в рублях

Имя: Гость
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