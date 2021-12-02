Общество

В Пензенской области «Ростелеком» обеспечил связью 984 организации

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В Пензенской области компания «Ростелеком» завершила реализацию федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Провайдер построил 1 319 километров волоконно-оптических линий связи до 984 социально значимых объектов в 27 районах региона. Скоростным интернетом могут воспользоваться 192 образовательные организации, 225 органов местного самоуправления, 63 подразделения МЧС, МВД и Росгвардии, 50 учреждений культуры и 454 фельдшерско-акушерских пункта.

«Для строительства современных линий связи использовались опоры линий электропередачи и подземные траншеи. Мы привлекали специальную технику, чтобы сделать проколы через различные преграды - автодороги, железнодорожные пути и болотистую местность. Благодаря проекту оптика впервые пришла в 192 малых населенных пункта региона. Созданная техническая база повысит доступность электронных сервисов для сотрудников социально значимых учреждений, а в перспективе она станет основой для подключения к проводным услугам сельских жителей», - прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

«Развитая инфраструктура связи - один из факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность региона. Приоритет для нас - устранение цифрового неравенства в глубинке и повышение доступности высокоскоростного интернета для органов власти, бизнеса и населения. Проект, реализованный «Ростелекомом», уже приносит пользу. Цифровые сервисы смогли подключить не только школы, медучреждения и дома культуры, но и коммерческие организации», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Алексей Костин.

Проект «Информационная инфраструктура» в Пензенской области стартовал в августе 2019 года. Программа реализовывалась в три этапа. Максимальный объем работ сотрудники Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» выполнили в этом году. Специалисты спроектировали и построили 641 километр оптики до социально значимых объектов.

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Гость||

Когда будете подключать оптику в частные дома в районных центрах области? Конкуренты уже вас обошли, протянули сети. А вы только хвалебные статьи писать умеете.

Гость||

Какие хвалебные речи! А расскажите, гладко ли все прошло?

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