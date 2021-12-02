В пензенских колониях осужденные задолжали более 700 млн

02.12.2021 | 12:20

В среду, 1 декабря, на межведомственном совещании в прокуратуре Пензенской области обратили внимание на низкий уровень взаимодействия между службой исполнения наказаний и судебными приставами.

«Сумма обязательств осужденных составляет более 770 млн рублей, а возмещено на настоящий момент лишь 19,4 млн рублей», - уточнила старший помощник и. о. прокурора области Светлана Артамонова.

Участники мероприятия отметили, что необходимо активизировать работу по возмещению ущерба, подлежащего взысканию.

«Проработаны конкретные меры с целью повышения уровня трудовой занятости среди осужденных», - добавила Светлана Артамонова.

Заключенные, содержащиеся в различных колониях, изготавливают широкий спектр продукции швейного производства, обувь, продукты питания, металлические конструкции, сувениры, изделия деревообработки, мебель и многое другое вплоть до венков для ритуальных компаний.