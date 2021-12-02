В пензенских колониях осужденные задолжали более 700 млн

В среду, 1 декабря, на межведомственном совещании в прокуратуре Пензенской области обратили внимание на низкий уровень взаимодействия между службой исполнения наказаний и судебными приставами.
«Сумма обязательств осужденных составляет более 770 млн рублей, а возмещено на настоящий момент лишь 19,4 млн рублей», - уточнила старший помощник и. о. прокурора области Светлана Артамонова.
Участники мероприятия отметили, что необходимо активизировать работу по возмещению ущерба, подлежащего взысканию.
«Проработаны конкретные меры с целью повышения уровня трудовой занятости среди осужденных», - добавила Светлана Артамонова.
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