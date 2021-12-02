Общество

В пензенских колониях осужденные задолжали более 700 млн

Печать

В среду, 1 декабря, на межведомственном совещании в прокуратуре Пензенской области обратили внимание на низкий уровень взаимодействия между службой исполнения наказаний и судебными приставами.

«Сумма обязательств осужденных составляет более 770 млн рублей, а возмещено на настоящий момент лишь 19,4 млн рублей», - уточнила старший помощник и. о. прокурора области Светлана Артамонова.

Участники мероприятия отметили, что необходимо активизировать работу по возмещению ущерба, подлежащего взысканию.

«Проработаны конкретные меры с целью повышения уровня трудовой занятости среди осужденных», - добавила Светлана Артамонова.

Заключенные, содержащиеся в различных колониях, изготавливают широкий спектр продукции швейного производства, обувь, продукты питания, металлические конструкции, сувениры, изделия деревообработки, мебель и многое другое вплоть до венков для ритуальных компаний.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

На лесоповал их или в шахты на заработки, а не жопы плющить в тёплых камерах

Гость||

Гость писал(a):

На лесоповал их или в шахты на заработки, а не жопы плющить в тёплых камерах
А ты кто?

Гость||

Дед пыхто. А ты кто?

Гость||

Сидят десятки тысячь. а работа есть только для 500 человек. Чем они отдадут то?Квартирой?Умные вы какие.А можно потом и не выходить совсем....

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте