В Пензе подскочили цены на искусственные елки

02.12.2021 | 18:19

В семье Шешуевых искусственную красавицу в полтора метра высотой приобрели около 10 лет назад. Задумывались о покупке новой, но цены так подскочили, что 2022-й решили встретить со старой подругой.

«Стоила 1 000 рублей, а недавно захожу в магазин - примерно такая, как у нас, стоит больше 5 000! Это для меня был шок», - призналась жительница Пензы Юлия Шешуева.

Сергей Проказов держит интернет-магазин искусственных елок. Стоимость товара он был вынужден поднять на 20-25% по сравнению с прошлым годом.

«Если мы возьмем самые популярные, которые у нас покупают, например из ПВХ-пленки, стоила раньше елка 180 см в районе 3 500, сейчас она уже под 5 000. А литые елки - это элит-сегмент, они также примерно на 20-25% подорожали. Самая популярная модель стоила 11 000, а в этом году - уже 14 000», - отметил Сергей.

На крупных интернет-площадках можно отыскать и люкс-варианты. Например, за красавицу высотой 2,4 метра придется выложить почти 50 000 рублей.

Искусственные ели дорожают из-за изменения стоимости доллара, сырья и перевозок. К тому же продавцы следуют за теми, кто торгует настоящими деревьями, а сосны, ели и пихты тоже растут в цене. Экономным людям советуют запасаться непортящимся товаром в январе-феврале - тогда цена должна упасть как раз на 20-30%.