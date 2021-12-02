В Пензе ищут участки под новые детские поликлиники

Администрация Пензы ищет участки под строительство детских поликлиник, которые планируется возвести в областном центре по инициативе регионального минздрава.
Вопрос обсуждался в среду, 1 декабря, на встрече мэра Александра Басенко с зампредом правительства - министром здравоохранения Вячеславом Космачевым.
«Они рассмотрели возможные варианты с точки зрения их правообладателя, наличия охранных зон и других факторов, которые могут препятствовать строительству», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
Когда стороны определятся, подходящие участки сформируют, на них подготовят всю необходимую документацию.
О каком количестве объектов идет речь, пока не уточняется.
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Щас выяснится, что и под поликлиники и под 300+ автобусов найден один и тот же участок. Возникнет конфликт интересов и не будет ни того ни другого...