В Пензе ищут участки под новые детские поликлиники

02.12.2021 | 15:55

Администрация Пензы ищет участки под строительство детских поликлиник, которые планируется возвести в областном центре по инициативе регионального минздрава.

Вопрос обсуждался в среду, 1 декабря, на встрече мэра Александра Басенко с зампредом правительства - министром здравоохранения Вячеславом Космачевым.

«Они рассмотрели возможные варианты с точки зрения их правообладателя, наличия охранных зон и других факторов, которые могут препятствовать строительству», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Когда стороны определятся, подходящие участки сформируют, на них подготовят всю необходимую документацию.

О каком количестве объектов идет речь, пока не уточняется.