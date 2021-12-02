Общество

В Пензе ищут участки под новые детские поликлиники

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Администрация Пензы ищет участки под строительство детских поликлиник, которые планируется возвести в областном центре по инициативе регионального минздрава.

Вопрос обсуждался в среду, 1 декабря, на встрече мэра Александра Басенко с зампредом правительства - министром здравоохранения Вячеславом Космачевым.

«Они рассмотрели возможные варианты с точки зрения их правообладателя, наличия охранных зон и других факторов, которые могут препятствовать строительству», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Когда стороны определятся, подходящие участки сформируют, на них подготовят всю необходимую документацию.

О каком количестве объектов идет речь, пока не уточняется.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Щас выяснится, что и под поликлиники и под 300+ автобусов найден один и тот же участок. Возникнет конфликт интересов и не будет ни того ни другого...

Гость||

В действующих поликлиниках персонала не хватает. Кто в новых работать будет?

Гость||

Участков нет но вы держитесь и от ....... В результате договорятся со строительными компаниями , эти хапуги отдадут им кусок не очень нужной земли , а администрация позволит им что нибудь вырубить лакомое под застройку, лес , сквер , парк.

Имя: Гость
Комментарий:

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