В области продолжает снижаться суточное число случаев COVID-19

02.12.2021 | 13:15

В четверг, 2 декабря, в Пензенской области число случаев коронавирусной инфекции достигло 92 546. За сутки выявили 363 заразившихся.

1-го числа подтвердили 365 случаев, 30 ноября - 370.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, большинство новых пациентов (280) - жители Пензы. 20 инфицированных за сутки зарегистрировали в Кузнецком районе, 19 - в Пензенском.

Также в суточную статистику вошли Шемышейский (7 случаев), Башмаковкий (6), Нижнеломовский (5), Земетчинский (4), Бессоновский, Иссинский, Камешкирский, Малосердобинский, Мокшанский (по 2), Белинский, Каменский, Лунинский, Неверкинский, Никольский, Пачелмский, Сосновоборский (по 1). В ЗАТО Заречный выявили 5 заразившихся.

За минувшие сутки медики выписали 566 человек, общее количество выздоровлений в регионе составило 65 381. Зарегистрировано 18 новых смертей, всего за время эпидемии коронавирусная пневмония унесла жизни 4 259 жителей области.