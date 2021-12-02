Общество

В области продолжает снижаться суточное число случаев COVID-19

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В четверг, 2 декабря, в Пензенской области число случаев коронавирусной инфекции достигло 92 546. За сутки выявили 363 заразившихся.

1-го числа подтвердили 365 случаев, 30 ноября - 370.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, большинство новых пациентов (280) - жители Пензы. 20 инфицированных за сутки зарегистрировали в Кузнецком районе, 19 - в Пензенском.

Также в суточную статистику вошли Шемышейский (7 случаев), Башмаковкий (6), Нижнеломовский (5), Земетчинский (4), Бессоновский, Иссинский, Камешкирский, Малосердобинский, Мокшанский (по 2), Белинский, Каменский, Лунинский, Неверкинский, Никольский, Пачелмский, Сосновоборский (по 1). В ЗАТО Заречный выявили 5 заразившихся.

За минувшие сутки медики выписали 566 человек, общее количество выздоровлений в регионе составило 65 381. Зарегистрировано 18 новых смертей, всего за время эпидемии коронавирусная пневмония унесла жизни 4 259 жителей области.

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Гость||

Отрицательный рост или положительный рост? Или снижение с рывком хлопком? Я уже в этих кейсах с валатильностями запутался.

Гость||

К новому году гля и куриные коды надо отменять, и детишек в покое оставят поди))

Гость||

Чудо свершилось, ковид самоликвидируется как в Японии?

А новую волну ждём в феврале?

Гость||

Никаких волн мы уже не ждем. Пора прекращать писать об этом. Лечить людей и выписывать из больниц. А статистику для Росстата оставить.

Гость||

Пенсионер-инвалид. Выявили Ковид-19.Для лечения выдали препарат от гриппа и ОРВИ. ..Нормально?

Имя: Гость
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