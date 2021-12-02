Общество

Пензенские рестораторы могут не успеть подготовиться к корпоративам

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Проблемы пензенского бизнеса, связанного с общественным питанием, обсудили в правительстве области в четверг, 2 декабря, на встрече с представителями этих сфер.

Рестораторы изложили свои проблемы. Они несут большие убытки, многие находятся на грани банкротства.

Слово взял один из предпринимателей. Он сообщил, что на предприятиях общепита привито порядка 100% сотрудников.

«Мое субъективное мнение - QR-коды не совсем правильная мера по отношению к ресторанному бизнесу, который принимает такие санитарные меры, каких нет ни в одном магазине. У нас уборки проводятся несколько раз в день. Если вирус сохраняется на поверхности несколько суток, то наши заведения можно считать свободными от ковида: поверхности натираются много раз в день. В магазине больше вероятности заразиться при соприкосновении с предметами, чем в ресторане, который уже лет пять не является местом массового скопления людей», - изложил он свою позицию.

Коллеги-рестораторы поддержали его аплодисментами.

Предприниматели просят Роспотребнадзор и органы власти продлить время работы их предприятий до 2:00 (а не до 23:00), чтобы в преддверии Нового года они могли заработать.

«За весь год мы работали в полную силу только три месяца весной, и сейчас все ушли в минус. Дайте нам хотя бы неделю-полторы, чтобы заработать подушку безопасности!» - выразил общее мнение один из участников встречи.

Также представители сферы общепита рассказали, что к проведению новогодних корпоративов они начинают готовиться за два месяца, чтобы заказать продукты, сформировать меню, разработать программу. Сейчас времени остается крайне мало, поэтому они настаивают на том, чтобы как можно быстрее смягчить ограничения в этой области.

Кроме того, поступило еще несколько предложений. Например, разрешить предприятиям общепита, которые сейчас торгуют только навынос или с доставкой на дом, при выполнении всех санитарно-эпидемиологических норм открыть несколько столиков, чтобы люди ели не на ходу и в антисанитарных условиях, а со всеми удобствами.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин пообещал взять предложение в разработку и рассмотреть в ближайшее время.

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Источник — фото pixabay.com
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penzainform.ru||

Проблемы пензенского бизнеса, связанного с общественным питанием, обсудили в правительстве области в четверг, 2 декабря, на встрече с представителями этих сфер.

Рестораторы изложили свои проблемы. Они несут большие убытки, многие находятся на грани банкротства.

Слово взял один из предпринимателей. Он сообщил, что на предприятиях общепита привито порядка 100% сотрудников.

«Мое субъективное мнение - QR-коды не совсем правильная мера по отношению к ресторанному бизнесу, который предпринимает такие санитарные меры, каких нет ни в одном магазине. У нас уборки проводятся несколько раз в день. Если вирус сохраняется на поверхности несколько суток, то наши заведения можно считать свободными от ковида: поверхности натираются много раз в день. В магазине больше вероятности заразиться при соприкосновении с предметами, чем в ресторане, который уже лет пять не является местом массового скопления людей», - изложил он свою позицию.

Коллеги-рестораторы поддержали его аплодисментами.

Предприниматели просят Роспотребнадзор и органы власти продлить время работы их предприятий до 2:00 (а не до 23:00), чтобы в преддверии Нового года они могли заработать.

«За весь год мы работали в полную силу только три месяца весной, и сейчас все ушли в минус. Дайте нам хотя бы неделю-полторы, чтобы заработать подушку безопасности!» - выразил общее мнение один из участников встречи.

Также представители сферы общепита рассказали, что к проведению новогодних корпоративов они начинают готовиться за два месяца, чтобы заказать продукты, сформировать меню, разработать программу. Сейчас времени остается крайне мало, поэтому они настаивают на том, чтобы как можно быстрее смягчить ограничения в этой области.

Кроме того, поступило еще несколько предложений. Например, разрешить предприятиям общепита, которые сейчас торгуют только навынос или с доставкой на дом, при выполнении всех санитарно-эпидемиологических норм открыть несколько столиков, чтобы люди ели не на ходу и в антисанитарных условиях, а со всеми удобствами.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин пообещал взять предложение в разработку и рассмотреть в ближайшее время.

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Гость||

Какая жаль!))))

Гость||

Задергались чинушки

Весь жральный бизнес под ними

А тут такой пролёт с НГ корпоратами

Все рванем в частные сауны с шашлыками и бассейнами. Подавитесь своими куркодами

Гость||

Дома отметим. Кабаки под нож!!!

Гость||

Да хва бухать по ресторанам! Дома сидите, а буржуи пусть загнутся поскорее

Гость||

Лисин пообещал, хаха! Да он главный по ковиду с женушкой на пару!улляля

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Михаил Лисин пообещал
Верим

Гость||

Попросили дать им заработать! Идите лесом буржуи! Ободрали народ, волки! Сворачивайте свои забегаловки!

Гость||

Обедняли совсем.Такие цены гнут в пять раз.работники по МРОТу устроены а то вообще без трудовой.ХАПУГИ.......

Гость||

Начхать на них.

Гость||

Не успеют и хорошо, а то не вякая народ нагнули, ну вот и хлебайте свое варево сами!

Гость||

С одной стороны эти бизнесмены получили то, что заслуживают. Какой режим поддерживали, от такого и пострадали. Теперь живите с этим.

Имя: Гость
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