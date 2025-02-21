Сетевое издание|18+|Пятница|21 фев 2025|17:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе большегрузам на месяц запретят проезжать через центр

Печать
Telegram

В Пензе с 25 марта по 23 апреля включительно будет введено ограничение движения транспортных средств с нагрузкой на ось, превышающей 6 тонн.

Эта мера необходима для обеспечения сохранности дорог в период, когда снижается несущая способность их покрытия, объяснили в областном минстрое.

Для большегрузов вводятся 3 объездных маршрута:

- № 1: проспект Победы - ул. Тернопольская - проспект Строителей - ул. 8 Марта - ул. Карпинского - ул. Окружная - ул. Дизельная - 3-й проезд Бурмистрова - ул. 40 лет Октября;

- № 2: ул. Терновского - ул. Баумана - ул. Свердлова - ул. Калинина - ул. Окружная - ул. Карпинского - проспект Победы - ул. Луначарского - ул. Чаадаева - ул. Кордон Сурка;

- № 3: ул. Аустрина - ул. Литвинова - ул. Байдукова - проезд Байдукова - ул. Гагарина - ул. Ленина - проспект Победы - ул. Карпинского - ул. Окружная - ул. Дизельная - 3-й проезд Бурмистрова - ул. 40 лет Октября.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте