Общество

Отсутствие общения между экс-супругами навредило их ребенку

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В четверг, 2 декабря, уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала о ситуации, когда отсутствие общения между бывшими супругами навредило их общему ребенку.

«В июле этого года у несовершеннолетней девочки умерла мама в р. п. Мокшан Пензенской области. Девочка на протяжении последних лет жила у отца в Нижегородской области. Родители разведены и не общались друг с другом. Девочка прописана в квартире умершей матери, является собственницей 1/2 доли в квартире», - начала омбудсмен.

После смерти матери ребенок получил право на пенсию по потере кормильца, однако, чтобы ее оформить, нужно предоставить в ПФР свидетельство о смерти из загса.

«Бывший муж на похороны не приехал, захоронение осуществил посторонний человек, он и получил медицинскую справку о смерти. К нему-то отец девочки и обращался. 4-месячная попытка со стороны отца вести переписку с различными организациями с просьбой оказать ему содействие не увенчалась успехом», - продолжила Елена Столярова.

По ее словам, 30 ноября запрос поступил в аппарат уполномоченного. Специалисты в течение суток с помощью следователей и сотрудников загса получили-таки свидетельство о смерти женщины и отправили его в Нижегородскую область заказным письмом.

«Родители, даже если вы развелись, сохраняйте между собой нормальные отношения во имя ребенка!» - заключила омбудсмен, обратившись к своим подписчикам в Instagram.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Родители, даже если вы развелись, сохраняйте между собой нормальные отношения во имя ребенка!
это редкость, обычно при разрушении отношений появляется ненависть на всю жизнь

Гость||

бедные дети когда чудят взрослые и особенно старики

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