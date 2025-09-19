В Мокшанском районе столкнулись автобус и «Лада», погибли 3 человека

19.09.2025 | 08:12

Утром в пятницу, 19 сентября, на трассе М-5 в Мокшанском районе случилось ДТП, которое унесло жизни 3 человек.

По предварительным данным, в 5:00 на 604-м километре дороги, недалеко от поселка Мирного, столкнулись «Лада-Калина» с 22-летним водителем за рулем и автобус, которым управлял 54-летний мужчина.

Водитель легкового автомобиля и 2 его пассажира, 18-летние юноши, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте ДТП.

Пострадали водитель автобуса и 2 его пассажирки - женщина 42 лет и 22-летняя девушка. Медики госпитализировали их.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии, сообщили в областной Госавтоинспекции.