COVID-19: детская прививочная кампания будет отличаться от взрослой

02.12.2021 | 18:38

Пенза готовится расширить границы прививочной кампании. Как только в регион поступит первая партия вакцины от коронавируса для детей «Спутник М» (предположительно, произойдет это в середине декабря), начнется массовая иммунизация школьников - естественно, добровольная.

Если ребенку от 12 до 14 лет, согласие дают родители. Те, кто постарше, самостоятельно принимают решение, делать укол или нет.

В интернете уже появились фотографии бланков заявлений, которые якобы должны заполнить учащиеся или их мамы и папы. Однако в министерстве образования области этот документ видят впервые, а заместитель министра здравоохранения Марина Воробьева, рассматривая публикацию в Сети, вообще усомнилась в ее подлинности. Но в одном она уверена твердо: прививка - единственный способ защиты от опасного вируса.

«Многие страны мира идут уже на вакцинацию детей с 5 лет, некоторые даже пошли на вакцинацию новорожденных. В настоящий момент мы готовим собрания в школах и детских садах, чтобы проговорить с родителями все возможные риски вакцинации, показания, противопоказания, и собрать информированные согласия для вакцинирования их детей», - сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

«Гам-КОВИД-Вак-М» - второе название препарата. Компонентов в нем в пять раз меньше, чем в «Спутнике V», поэтому молодому организму ничего не угрожает. За счет ускоренного кровообращения у детей быстрее формируется иммунитет. Что касается неучебных дней, аналогичных нерабочим, положенным взрослому населению после прививки, то для школьников такие приятные бонусы не предусмотрены.

«Самой тяжелой побочной реакцией на введение вакцины во время проведения клинических испытаний была температура 37,4. Так что, я думаю, если и будет небольшая температура, то он дома сможет остаться и все пойдут ему навстречу. Но если нет - и мы надеемся, что не будет никакой реакции, - ребенок пойдет в школу», - рассказала Марина Воробьева.

Детская прививочная кампания будет отличаться от взрослой: никаких выездных пунктов в торговых центрах, автобусах, образовательных организациях. Вакцинация несовершеннолетних - только в медицинских учреждениях, поликлиниках или ФАПах.