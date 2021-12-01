Общество

Обнародована суточная статистика случаев коронавируса в регионе

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В Пензенской области за сутки подтвердилось 365 случаев коронавируса. Об этом в среду, 1 декабря, сообщили в региональном оперативном штабе.

Больше всего заразившихся зарегистрировали в Пензе (259), Пензенском (30) и Кузнецком (21) районах.

Также в суточную статистику вошли Бессоновский (11), Башмаковский, Нижнеломовский (по 8), Иссинский, Неверкинский, Шемышейский (по 4), Каменский, Пачелмский (по 2), Спасский, Вадинский, Городищенский, Земетчинский, Малосердобинский, Мокшанский, Наровчатский (по 1) районы и ЗАТО Заречный (5).

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 92 183 случая инфекции.

За минувшие сутки медики выписали 472 пациента, общее число выздоровлений достигло 64 815. Зарегистрирована 21 новая смерть, всего за время эпидемии скончались 4 241 житель области.

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Гость||

А год назад в этот же день тут новостили 01.12.2020 что выявили 163 и умерло 3. Мне опять почему то кажеться

Гость||

Гость писал(a):

А год назад в этот же день тут новостили 01.12.2020 что выявили 163 и умерло 3. Мне опять почему то кажеться
тебе кажется. Статистику тогда просто занижали

Гость||

13.38. Дурачок, которому все время что то кажется, нарисовался, не хватает того, что "топит"за крематорий.

Гость||

Где сказали и кто сказал что статистику занижали? Про это тут не новостили? А значит это фейк про занижение статистики тем более если смотреть за 2020 вся статистика идёт от оперштаба местничкового иногда от стопкороновирус.

Гость||

Снижается заболеваемость, это уже хорошо. Еще бы границы закрыли, глядишь - и закончилась эпидемия.

Гость||

Да,что же, такое?Не отступает китайская зараза.

Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Роспотребнадзор не контролирует захоронение ковидных трупов

Имя: Гость
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