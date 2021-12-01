Обнародована суточная статистика случаев коронавируса в регионе

01.12.2021 | 13:09

В Пензенской области за сутки подтвердилось 365 случаев коронавируса. Об этом в среду, 1 декабря, сообщили в региональном оперативном штабе.

Больше всего заразившихся зарегистрировали в Пензе (259), Пензенском (30) и Кузнецком (21) районах.

Также в суточную статистику вошли Бессоновский (11), Башмаковский, Нижнеломовский (по 8), Иссинский, Неверкинский, Шемышейский (по 4), Каменский, Пачелмский (по 2), Спасский, Вадинский, Городищенский, Земетчинский, Малосердобинский, Мокшанский, Наровчатский (по 1) районы и ЗАТО Заречный (5).

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 92 183 случая инфекции.

За минувшие сутки медики выписали 472 пациента, общее число выздоровлений достигло 64 815. Зарегистрирована 21 новая смерть, всего за время эпидемии скончались 4 241 житель области.