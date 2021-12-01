«МегаФон» назвал самые популярные товары для «умного дома»

01.12.2021 | 15:26

Оптимизация энергопотребления, повышение уровня комфорта и безопасности жилья - вот факторы, которыми аналитики объясняют значительный рост продаж товаров для «умного дома» в сети «МегаФон Ритейл». С начала года они выросли в натуральном выражении на 34%, в денежном - на 41%.

Взлету популярности устройств способствовала и эпидемия коронавирусной инфекции, во время которой люди стали больше времени проводить в своем жилище. В этом году специалисты «МегаФона» зарегистрировали несколько пиков продаж товаров этой категории: в январе - марте (в этот период многие ушли на удаленную работу или обучение), а также в мае и октябре, во время праздничных и нерабочих дней.

«По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для «умного дома» еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста», - прокомментировал генеральный директор «МегаФон Ритейл» Владимир Скурихин.

Несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон. Сейчас ему на смену пришла новинка - смарт-колонки с голосовым управлением. Именно этот тип устройств занял верхнюю строчку в доле продаж - 62%. Продажи всех моделей колонок выросли на 38% в штуках и 47% в деньгах. Лидером стала «Яндекс.Станция Мини», спрос на которую вырос на 44%, за ней следуют «Яндекс.Станция Лайт» (22,5%) и JBL Link Portable (21%).

В тройку самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 10,4%. Их продажи выросли в 5,5 раза в штуках и в 4 раза в деньгах.

Также высокой популярностью пользуются смарт-розетки для экономии и учета электричества, у которых доля составила 6,4%. С начала этого года продажи «умных розеток» увеличились на 15% и 33% в штуках и в деньгах соответственно. В этих категориях россияне чаще других брендов выбирали продукцию «Яндекса». Например, самой популярной умной лампой стала «Яндекс YNDX-00010», а розеткой - «Яндекс YNDX-0007W».

За неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» выросла на 11%, до 4 671 рубля. Покупатели предпочитают выбирать «умную технику» в розничных магазинах, а не в Сети. На долю покупок в салонах «МегаФона» пришлось 75% продаж против 25% в интернет-магазине.

В Пензенской области продажи умных устройств превысили цифры прошлого года на 7%. Наиболее востребованы у жителей региона колонки, полные комплекты «умного дома» и отдельно лампы. Суммарно на эти позиции пришлось около 84% от всех продаж смарт-гаджетов.