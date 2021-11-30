Общество

В РПН пояснили, можно ли отстранить непривитого работника

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В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обращаются жители региона, не сумевшие разобраться в том, имеет ли право начальник отстранить их от работы, если они не сделали прививку от коронавирусной инфекции.

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области пояснили следующее. Обязательной вакцинации подлежат категории граждан, работающие в определенных сферах.

Первоначально перечень был определен постановлением главного санитарного врача региона Михаила Перекусихина № 3 от 7 октября 2021 года. В него вошли сотрудники предприятий торговли, бытовых услуг, бьюти-индустрии, общепита, подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, общественного транспорта и такси, ЖКХ и энергетики, а также государственные и гражданские служащие.

Постановлением № 4 от 13 октября 2021 года список был расширен. В него добавились сотрудники промышленных предприятий, учреждений культуры и спорта, детских игровых комнат и развлекательных центров, работники сферы гостиничного и туристического бизнеса, ритуальных услуг, клининговых компаний, аптек, работников станций техобслуживания, ветеринарных клиник, СМИ, а также курьеры, волонтеры и ряд других категорий граждан.

Руководители предприятий и организаций, действующих в этих сферах, должны были организовать вакцинацию не менее 80% от общей численности работников. Если сотрудники отказываются от прививки и коллективный иммунитет не может быть достигнут, то их могут перевести (если это возможно) на дистанционный формат работы или отстранить.

«Если непривитый гражданин не подлежит обязательной вакцинации согласно перечню, то работодатель не должен отстранять его от работы», - уточнили в пресс-службе регионального управления РПН.

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Гость||

То есть перед вакцинацией нужно подписывать согласие с примечанием-по распоряжению Перекусихина ?

Гость||

Пензенское управление Роспотребнадзора отказалось от требования отстранять или переводить на дистанционный режим работы тех, кто не прошел иммунизацию против коронавирусной инфекции.

Новость от 25.11.

Так в итоге - будут отстранять или нет?

Гость||

Пензенское управление Роспотребнадзора отказалось от требования отстранять или переводить на дистанционный режим работы тех, кто не прошел иммунизацию против коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения были внесены в среду, 24 ноября.

В первоначальном варианте постановление об обязательной вакцинации, подписанное главным санитарным врачом региона Михаилом Перекусихиным, содержало такой абзац: «3.2. Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 15.11.2021 лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 15.12.2021 - лиц, не имеющих законченного курса вакцинации, за исключением лиц, указанных в п. 2 настоящего постановления (тех, у кого есть медотвод. - Прим. ред)».

В новой редакции пункт изложен так: «3.2. Усилить информационную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок».

Гость||

Как в итоге выглядит пункт 3.2?

Гость||

Ничего вразумительного. И так во всём.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если сотрудники отказываются от прививки и коллективный иммунитет не может быть достигнут, то их могут перевести (если это возможно) на дистанционный формат работы или отстранить.
Так могут перевести/отсранить или обязаны?

Гость||

а как же отмена этих требований недавно озвученная

Гость||

Гость писал(a):

То есть перед вакцинацией нужно подписывать согласие с примечанием-по распоряжению Перекусихина ?
Добровольное согласие! А если его не подписать то Перекусихины становятся преступниками! И все законы попирающие статьи Конституции ничтожны , Перекусихину надо помнить об этом. А вообще посмотрите на его нынешние фото , он вам ни кого не напоминает , из фильма Гостья из будущего?))))) Тоже похоже грезит о мировом господстве и любит кефир.)))))

Гость||

Совсем уже народ зашугали пытаются с себя ответственность сложить. Неучи что в профессиональном, что в юридическом плане! К ответу таких спецов рублём привлечь надо.

Гость||

Буртасня опять расперделась. 160 чел привитыз менее 30. Начальство как знало и не заставляло прививаться)))

Гость||

Бардак,кризис доверия к власти,о котором говорил губернатор.

Гость||

Буртасня опять расперделась. 160 чел привитыз менее 30. Начальство как знало и не заставляло прививаться)))

---

так и есть, у нас аналогично) никто никого заставить не может. И отстранить не имеет права. И работодателю за это ничего не будет) ну дурака расчитаны бумажки Перекусихина

Гость||

Гость писал(a):

Как в итоге выглядит пункт 3.2?
как дышло куда повернешь туда и вышло

Гость||

Все спихнули на само предприятие. Путь они теперь отстраняют, ну уж если не отстранят то мы их (предприятие) ... накажем.

Гость||

А если человек один работает? нет коллектива? И вопще было не давно сказано что до работы ДОПУСКАТЬ. Вы что опять все перевернули?Рекомендация и все.

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Имя: Гость
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