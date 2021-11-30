В РПН пояснили, можно ли отстранить непривитого работника

30.11.2021 | 15:21

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обращаются жители региона, не сумевшие разобраться в том, имеет ли право начальник отстранить их от работы, если они не сделали прививку от коронавирусной инфекции.

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области пояснили следующее. Обязательной вакцинации подлежат категории граждан, работающие в определенных сферах.

Первоначально перечень был определен постановлением главного санитарного врача региона Михаила Перекусихина № 3 от 7 октября 2021 года. В него вошли сотрудники предприятий торговли, бытовых услуг, бьюти-индустрии, общепита, подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, общественного транспорта и такси, ЖКХ и энергетики, а также государственные и гражданские служащие.

Постановлением № 4 от 13 октября 2021 года список был расширен. В него добавились сотрудники промышленных предприятий, учреждений культуры и спорта, детских игровых комнат и развлекательных центров, работники сферы гостиничного и туристического бизнеса, ритуальных услуг, клининговых компаний, аптек, работников станций техобслуживания, ветеринарных клиник, СМИ, а также курьеры, волонтеры и ряд других категорий граждан.

Руководители предприятий и организаций, действующих в этих сферах, должны были организовать вакцинацию не менее 80% от общей численности работников. Если сотрудники отказываются от прививки и коллективный иммунитет не может быть достигнут, то их могут перевести (если это возможно) на дистанционный формат работы или отстранить.

«Если непривитый гражданин не подлежит обязательной вакцинации согласно перечню, то работодатель не должен отстранять его от работы», - уточнили в пресс-службе регионального управления РПН.