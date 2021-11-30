В Кузнецке за 10 месяцев COVID-19 унес жизни более 230 горожан

30.11.2021 | 11:39

В Кузнецке за 10 месяцев текущего года от коронавируса скончалось 236 человек. 20 из них - люди трудоспособного возраста.

Демографические показатели обсудили на совещании в администрации города в понедельник, 29 ноября.

Всего с января по октябрь в Кузнецке умерли 1 329 горожан (на 245 больше, чем за тот же период 2020-го, - 1 084), на свет появилось 557 малышей (на 6 меньше - 563).

В Пензенской области в целом ускоряется убыль населения. Так, с января по сентябрь в регионе зарегистрировали 7 046 новорожденных (7 292 за аналогичные месяцы прошлого года), 17 965 умерших (15 861).

Согласно данным Росстата, за 9 месяцев текущего года в области скончалось 3 250 пациентов с коронавирусом.