В Кузнецке за 10 месяцев COVID-19 унес жизни более 230 горожан

В Кузнецке за 10 месяцев текущего года от коронавируса скончалось 236 человек. 20 из них - люди трудоспособного возраста.
Демографические показатели обсудили на совещании в администрации города в понедельник, 29 ноября.
Всего с января по октябрь в Кузнецке умерли 1 329 горожан (на 245 больше, чем за тот же период 2020-го, - 1 084), на свет появилось 557 малышей (на 6 меньше - 563).
В Пензенской области в целом ускоряется убыль населения. Так, с января по сентябрь в регионе зарегистрировали 7 046 новорожденных (7 292 за аналогичные месяцы прошлого года), 17 965 умерших (15 861).
Согласно данным Росстата, за 9 месяцев текущего года в области скончалось 3 250 пациентов с коронавирусом.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
penzainform.ru писал(a):ну а теперь все нормально тут новостили не давно что 90 % жителей Кузнецка про вакцинировалось?