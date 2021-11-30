Общество

В Кузнецке за 10 месяцев COVID-19 унес жизни более 230 горожан

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В Кузнецке за 10 месяцев текущего года от коронавируса скончалось 236 человек. 20 из них - люди трудоспособного возраста.

Демографические показатели обсудили на совещании в администрации города в понедельник, 29 ноября.

Всего с января по октябрь в Кузнецке умерли 1 329 горожан (на 245 больше, чем за тот же период 2020-го, - 1 084), на свет появилось 557 малышей (на 6 меньше - 563).

В Пензенской области в целом ускоряется убыль населения. Так, с января по сентябрь в регионе зарегистрировали 7 046 новорожденных (7 292 за аналогичные месяцы прошлого года), 17 965 умерших (15 861).

Согласно данным Росстата, за 9 месяцев текущего года в области скончалось 3 250 пациентов с коронавирусом.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Кузнецке
ну а теперь все нормально тут новостили не давно что 90 % жителей Кузнецка про вакцинировалось?

Гость||

Коричневый петух бушует.

Гость||

"в области скончалось 3 250 пациентов с коронавирусом."

.

Ключевое "С!", а не "от"?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Согласно данным Росстата, за 9 месяцев текущего года в области скончалось 3 250 пациентов с коронавирусом.
а с марта 2020 по 1 марта 2021 год

penzainform.ru писал(a):

01.03.2021|14:12Печать

С начала пандемии COVID-19 выявили у 38 459 человек, в том числе у 3 487 несовершеннолетних. 440 пациентов ушли из жизни

Гость||

почти за год Гость писал(a):

440 пациентов ушли из жизни
и

penzainform.ru писал(a):

за 9 месяцев текущего года в области скончалось 3 250 пациентов с коронавирусом.

Гость||

тяжеть то какая столько носить? не надорвалося еще

Имя: Гость
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