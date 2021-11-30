Общество

Пензенец рассказал о своих питомцах в День домашних животных

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Рогатка не единственная, кто живет в квартире у Станислава Ковальского. Среди обитателей - четыре змеи, две агамы, тараканы, около десятка пауков и кролик Федя. Все началось с любви к собакам, однако родители были против щенка в доме.

«Разрешили завести более мелких животных, грызунов. Потом они даже согласились на пауков. Змееводство мое началось с радужного удава. А потом меня уже было не остановить», - рассказал Станислав Ковальский.

Так в его квартире появился живой уголок. Но, как признается владелец животных, в уходе они неприхотливы. У каждого свой график и расписание, к которому все привыкли. Например, ящеры едят четыре раза в неделю.

«Кормятся тараканами, мучным червем - в общем-то, любыми насекомыми - и зеленью: петрушка, морковь, яблоки. Их можно назвать всеядными», - отметил Станислав.

Один из питомцев молодого человека - тигровый питон, звезда первого канала. Вместе они побывали на передаче «Видели видео».

Еще одного питона, королевского, Станислав любит держать на шее, проявляя полное доверие к питомцу. Змеи неконтактные животные: чем меньше касаний - тем лучше. Молодого человека это устраивает, так что все живут в гармонии.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

У меня тоже дома змея живет, теща.

Гость||

А у меня петух и 3 курицы

Гость||

Тяжело жить в курятнике?

Гость||

Где этот Станислав живет?Это чтобы знать ,что в другом районе города,так спокойнее....

Гость||

Не боись. Они живут в гармонии, от него не уползут.)

Имя: Гость
Комментарий:

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