Жители дома на улице Медицинской остались без отопления

29.11.2021 | 20:11

На Медицинской, 6а, люди испытывают многодневные мучения.

«Утром встала - батареи были теплые. Часов в 10 начали меньше, меньше, меньше… и ушло», - рассказала жительница дома № 6а на ул. Медицинской Елена Лебеденко.

Еще с пятницы, 26 ноября, радиаторы в квартирах стали объектами пристального внимания жильцов. Батареи постоянно трогали - проверяли, может быть нагрелись. Но они теплом не делились. Изредка в них повышалась температура воды, но на очень короткий срок. Теперь к ним прикасаться неприятно.

«Ледяная вообще, стены ледяные уже у меня стали сегодня. Холодно», - сообщила Елена Лебеденко.

В домах по соседству тоже испытывали проблемы с теплом, но скоро все наладилось. На Медицинской, 6а, - нет. Почему - становится понятно при виде пара. Он вырывается из подвала, слышен звук льющейся воды - налицо утечка.

«Все развалилось. Наверное, дали отопление, давление дали - и все. А нас не предупреждали. Трубы летом не делали, денег нет. Холодно очень. Я в платочке сплю, спасибо кошки еще подогревают», - пожаловалась жительница дома № 6а на ул. Медицинской Надежда Кривова.

В управляющей компании «Экодом» журналистам 11 канала прокомментировали: коммуникации на Медицинской, 6а, необходимо менять полностью, но капремонт возможен только в 2024-м - по региональной программе.

Из-за плохого состояния сетей часто возникают аварии. 29 ноября в доме пришлось перекрыть все ресурсы, чтобы заменить очередной участок трубы. Еще одну заплатку сделали в воскресенье. В ночь на Медицинскую, 6а, постараются вернуть и тепло и воду, но надолго ли, прогнозировать никто не берется.