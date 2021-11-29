Общество

Жители дома на улице Медицинской остались без отопления

Печать

На Медицинской, 6а, люди испытывают многодневные мучения.

«Утром встала - батареи были теплые. Часов в 10 начали меньше, меньше, меньше… и ушло», - рассказала жительница дома № 6а на ул. Медицинской Елена Лебеденко.

Еще с пятницы, 26 ноября, радиаторы в квартирах стали объектами пристального внимания жильцов. Батареи постоянно трогали - проверяли, может быть нагрелись. Но они теплом не делились. Изредка в них повышалась температура воды, но на очень короткий срок. Теперь к ним прикасаться неприятно.

«Ледяная вообще, стены ледяные уже у меня стали сегодня. Холодно», - сообщила Елена Лебеденко.

В домах по соседству тоже испытывали проблемы с теплом, но скоро все наладилось. На Медицинской, 6а, - нет. Почему - становится понятно при виде пара. Он вырывается из подвала, слышен звук льющейся воды - налицо утечка.

«Все развалилось. Наверное, дали отопление, давление дали - и все. А нас не предупреждали. Трубы летом не делали, денег нет. Холодно очень. Я в платочке сплю, спасибо кошки еще подогревают», - пожаловалась жительница дома № 6а на ул. Медицинской Надежда Кривова.

В управляющей компании «Экодом» журналистам 11 канала прокомментировали: коммуникации на Медицинской, 6а, необходимо менять полностью, но капремонт возможен только в 2024-м - по региональной программе.

Из-за плохого состояния сетей часто возникают аварии. 29 ноября в доме пришлось перекрыть все ресурсы, чтобы заменить очередной участок трубы. Еще одну заплатку сделали в воскресенье. В ночь на Медицинскую, 6а, постараются вернуть и тепло и воду, но надолго ли, прогнозировать никто не берется.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Гость||

А зачем этим бандерлогам тепло?

Гость||

Ура. Ещё одни получили заслуженное.

Гость||

Починят, каки проблемы. Было бы чего давать. Кизяками топить не придется.

Гость||

До 2024 спокойно подождут,ничего страшного.

Гость||

Если будет надо, то и без отопления посидим. А вы скачите мимо.

Гость||

Так это же бомжатник-бедненких Пензюков, даже деньги не тратьте они не вымрут даже если их травить, алкашня там.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте