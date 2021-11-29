Пензенским многодетным матерям приходится просить о награждении

29.11.2021 | 08:43

В Пензенской области многодетным женщинам приходится самим выступать с инициативой о награждении медалями «Материнская доблесть». На эту несправедливость обратили внимание подписчики Instagram-аккаунта губернатора. Проблему озвучили 28 ноября, в День матери.

«Очень хотелось бы, чтобы инициатива о награждении исходила от работодателей многодетных мам, администраций школ и детских садов, где занимаются дети из многодетных семей. Ведь чтобы получить эту медаль, сама мама должна собрать необходимые документы, обратиться к своему руководству, руководству школ и детских садов о написании характеристик на себя и своих детей. Все это отнести в администрацию и еще ждать в течение месяца, какое решение примет администрация, могут ведь и отказать», - констатировала одна из жительниц области.

Она отметила, что у многодетных мам обычно нет времени на сбор документов. Кроме того, несправедлив тот факт, что они сами должны просить о награждении.

«У меня две бабушки многодетные мамы, одна бабушка имеет три медали разных степеней. И она не обращалась за тем, чтобы ей их выдали. Администрация сельсовета занималась этими вопросами», - рассказала женщина.

Ее поддержали другие интернет-пользователи (в том числе многодетные мамы). По их словам, в регионе много жительниц, достойных медали, но сами добиваться награждения они не станут.

«Я думаю, каждый работодатель знает, есть ли в его коллективе сотрудница, воспитывающая трех и более детей, знают это и руководители образовательных учреждений, но почему они не занимаются этими вопросами? Поверьте, незамеченных и ненагражденных мам в нашей области много. И очень хочется, чтобы каждая многодетная мама была отмечена», - резюмировала пензячка.

Официальные лица на ее обращение пока не ответили.

Медалью «Материнская доблесть» в Пензенской области награждают за рождение (усыновление) и достойное воспитание трех и более детей. Для получения награды женщине необходимо представить в районную администрацию по месту жительства ходатайство и правоустанавливающие документы. Кандидатуру рассматривает наградная комиссия района, которая подает ходатайство губернатору.

Обладательницам медалей «Материнская доблесть» I или II степени, если с ними проживают несовершеннолетние дети, предоставляются меры поддержки за счет средств регионального бюджета:

- ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;

- ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату пользования услугами местной телефонной связи (180 рублей - в городе, 110 рублей - в сельской местности);

- ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг - 50% фактических расходов с учетом нормативов потребления.

Медалью I степени награждают женщин, воспитавших 10 и более детей; II степени - 5-9 детей; III степени - 3-4 ребенка.