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Общество

Пензенским многодетным матерям приходится просить о награждении

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В Пензенской области многодетным женщинам приходится самим выступать с инициативой о награждении медалями «Материнская доблесть». На эту несправедливость обратили внимание подписчики Instagram-аккаунта губернатора. Проблему озвучили 28 ноября, в День матери.

«Очень хотелось бы, чтобы инициатива о награждении исходила от работодателей многодетных мам, администраций школ и детских садов, где занимаются дети из многодетных семей. Ведь чтобы получить эту медаль, сама мама должна собрать необходимые документы, обратиться к своему руководству, руководству школ и детских садов о написании характеристик на себя и своих детей. Все это отнести в администрацию и еще ждать в течение месяца, какое решение примет администрация, могут ведь и отказать», - констатировала одна из жительниц области.

Она отметила, что у многодетных мам обычно нет времени на сбор документов. Кроме того, несправедлив тот факт, что они сами должны просить о награждении.

«У меня две бабушки многодетные мамы, одна бабушка имеет три медали разных степеней. И она не обращалась за тем, чтобы ей их выдали. Администрация сельсовета занималась этими вопросами», - рассказала женщина.

Ее поддержали другие интернет-пользователи (в том числе многодетные мамы). По их словам, в регионе много жительниц, достойных медали, но сами добиваться награждения они не станут.

«Я думаю, каждый работодатель знает, есть ли в его коллективе сотрудница, воспитывающая трех и более детей, знают это и руководители образовательных учреждений, но почему они не занимаются этими вопросами? Поверьте, незамеченных и ненагражденных мам в нашей области много. И очень хочется, чтобы каждая многодетная мама была отмечена», - резюмировала пензячка.

Официальные лица на ее обращение пока не ответили.

Медалью «Материнская доблесть» в Пензенской области награждают за рождение (усыновление) и достойное воспитание трех и более детей. Для получения награды женщине необходимо представить в районную администрацию по месту жительства ходатайство и правоустанавливающие документы. Кандидатуру рассматривает наградная комиссия района, которая подает ходатайство губернатору.

Обладательницам медалей «Материнская доблесть» I или II степени, если с ними проживают несовершеннолетние дети, предоставляются меры поддержки за счет средств регионального бюджета:

- ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;

- ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату пользования услугами местной телефонной связи (180 рублей - в городе, 110 рублей - в сельской местности);

- ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг - 50% фактических расходов с учетом нормативов потребления.

Медалью I степени награждают женщин, воспитавших 10 и более детей; II степени - 5-9 детей; III степени - 3-4 ребенка.

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Гость||

просить кого либо это унижение

Гость||

Почему бы не поставить все награждения и выплаты автоматом при рождении 3,5,10 ребенка!? А при форс-мажоре , таких как лишении - все выплаты снимать!?

Гость||

Вы детей рожаете чтоб награды получать? Или для себя?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я думаю, каждый работодатель знает, есть ли в его коллективе сотрудница, воспитывающая трех и более детей, знают это и руководители образовательных учреждений, но почему они не занимаются этими вопросами?
Потому что их работа заключается в другом. Такими же сведениями владеет, например, ПФР- пусть они займутся этой работой.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Я думаю, каждый работодатель знает, есть ли в его коллективе сотрудница, воспитывающая трех и более детей, знают это и руководители образовательных учреждений, но почему они не занимаются этими вопросами?
То есть мамочкам некогда, а вот всем перечисленным просто заняться нечем кроме этого

Гость||

а время на зачатие на ходят?

Гость||

За что их вообще награждать? Каждый выбирает по себе,захотели быть свиноматками,так пожалуста,но вам никто и ничем не обязан,ваш выбор.

Гость||

Рожают для получения пособий,льготной ипотеки,награждений,халявлых выплат с работы где не работают,на новый год уже ждут подарков от государства,может сразу лучше нацепить на шею или ещё где-нибудь табличку с надписью "Я ЖЕ МАТЬ",чтобы все расступались и кланялись.

Гость||

Я с Екатеринбурга. Подала доки в марте. На днях вызвали, отдали эту медаль, сказали молодец и я ушла). Выплат пока не было. Посмотрела в других областях губернаторы награждали мам, фото делалось на память и тп. У нас в простом кабинете собеса отдали, похвалили и все.

Гость||

а наплодили хоть по любви или из за подачек и вознаграждений? свиноматки

Гость||

Читая выражения «свиноматка», волосы дыбом. Дай бог , чтоб вы никогда не стали ни матерью, ни отцом

Гость||

Можно сходить и попросить, но если тебе бумаги в сельсовете каждый раз как ты к ним обращаешься пишут с ошибками. То после очередной неправильно написанной бумаги. Ты скажешь не нужная мне ни какая медаль

Гость||

Родила 10 детей - просидела 30 лет в декрете, и работать не надо! Пособия по рождению, с 0 до 3х, с 3 до 7, с 7 до 17 на каждого! И всякие другие пособия и выплаты многодетным, маткапиталы, земля... Зачем работать то?! Когда можно жить за счет государства и за счет других налогоплатильщиков!

Имя: Гость
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