Общество

Для модернизации теплосетей в Пензе используют современные материалы

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Инвестиционная программа 2021 года ПАО «Т Плюс» по модернизации теплосетей в Пензе проводится с применением современных материалов.

Для замены ветхих участков сетей отопления и горячего водоснабжения компания использует трубы с пенополиуретановой изоляцией. Срок эксплуатации таких коммуникаций достигает 50 лет.

Кроме того, они позволяют существенно снизить тепловые потери при эксплуатации, а встроенная система мониторинга отслеживает вероятность возможной утечки.

Масштабная модернизация квартальных сетей, начатая в Пензе в текущем году, будет продолжаться и в 2022-м. Материалы и технологии позволяют теплоэнергетикам выполнять ремонтные работы вплоть до наступления устойчивых минусовых температур.

По словам директора Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Петра Пашнина, в 2021 году такими материалами выполнена перекладка 45 км квартальных и 3,5 км магистральных теплосетей. Сейчас завершается модернизация 14 центральных тепловых пунктов.

В общей сложности программа инвестиций в теплосетевое хозяйство Пензы составила 1,1 млрд рублей. К слову, в 2022 году объем инвестиций вырастет в более чем два раза.

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