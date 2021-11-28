В регионе уменьшается число случаев COVID-19, выявляемых за сутки

28.11.2021 | 12:10

В Пензенской области в воскресенье, 28 ноября, подтвердили 377 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В регионе постепенно уменьшается суточный прирост заразившихся. Так, 27-го числа прибавилось 380 пациентов, 26-го - 383, 25-го - 388.

Новые случаи коронавируса зафиксировали в Пензе (295), Кузнецком и Пензенском (по 18), Лунинском (15) районах, ЗАТО Заречный (7).

Также в суточную статистику заболеваемости вошли Сердобский (6), Бессоновский, Тамалинский (по 4), Колышлейский, Неверкинский, Шемышейский (по 2), Земетчинский, Иссинский, Нижнеломовский, Пачелмский (по 1) районы.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 91 075 случаев инфицирования.

За минувшие сутки медики выписали 484 пациента. Общее количество перенесших коронавирус жителей области составило 63 390. Зарегистрировано 23 новые смерти. Всего от инфекции погибло 4 182 человека.