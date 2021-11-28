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Общество

В регионе уменьшается число случаев COVID-19, выявляемых за сутки

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В Пензенской области в воскресенье, 28 ноября, подтвердили 377 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В регионе постепенно уменьшается суточный прирост заразившихся. Так, 27-го числа прибавилось 380 пациентов, 26-го - 383, 25-го - 388.

Новые случаи коронавируса зафиксировали в Пензе (295), Кузнецком и Пензенском (по 18), Лунинском (15) районах, ЗАТО Заречный (7).

Также в суточную статистику заболеваемости вошли Сердобский (6), Бессоновский, Тамалинский (по 4), Колышлейский, Неверкинский, Шемышейский (по 2), Земетчинский, Иссинский, Нижнеломовский, Пачелмский (по 1) районы.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 91 075 случаев инфицирования.

За минувшие сутки медики выписали 484 пациента. Общее количество перенесших коронавирус жителей области составило 63 390. Зарегистрировано 23 новые смерти. Всего от инфекции погибло 4 182 человека.

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Гость||

Запахло весной, Ковидле отбой. Хозяин седой, ворота открой!

Гость||

Зачем же пугаться? Разработанные вакцины эффективны от всех штаммов вируса.

Гость||

Гость писал(a):

Разработанные вакцины эффективны от всех штаммов вируса.
Когда это они успели разработать и испытать и как положено по закону от всех новых штаммов??? Думай что говоришь.

Гость||

иректор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов спрогнозировал сроки появления нового омикрон-штамма коронавируса в России. По его словам, это может произойти в достаточно короткий срок.

«Достаточно быстро может распространиться вирус в России. В связи с тем, что авиаперелеты закрываются только 28 ноября, то лазейка у вируса есть." А вы говорите снижение...

Гость||

Большое "уменьшение" на 3 чел меньше, чем вчера.

А смертей больше!

Гость||

Количество смертей то не уменьшается.

Гость||

А в филармонию на концерт можно будет без кур кода?

Гость||

Ну что, дна уже достигли, всплываем потихоньку?)) Так надоели негативные новости про ковид, хочется уже в новом году зажить без ограничений.

Гость||

Скоро плато

Гость||

Пьянь в комментариях опять

Гость||

А когда плато?

Гость||

Дурачье кругом, привитые так же болеют, а все это не кончится, пока приказ не придет, а там забудут и болеть будут по-тихому, как и др.болезнями, не менее страшными, но не рекламируемыми

Гость||

Гость писал(a):

Гость|28.11.2021 15:57|

Пьянь в комментариях опять

И не только в комментариях, посмотри в зеркало- и там увидишь!

Имя: Гость
Комментарий:

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