123: пензенцы могут позвонить на горячую линию «Ребенок в опасности»

В Следственном управлении СК РФ по Пензенской области сообщили номер круглосуточной линии «Ребенок в опасности».
Телефон действует для незамедлительного реагирования на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетнего, пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.
Звонки бесплатны и принимаются не только от неравнодушных взрослых, но и от детей. Номера 8(8412)-63-64-97 и 36-17-19.
С мобильного телефона можно набрать 123.
Случаи, когда детям требуется помощь и защита со стороны уполномоченных органов, нередки. Так, 33-летняя женщина подвергала опасности двухлетнего сына своим поведением: она длительное время употребляла алкоголь и приводила в квартиру мужчин. В итоге ее поместили в наркологическую больницу, а опеку над ребенком оформила бабушка.
Нестандартная ситуация сложилась в областном социально-реабилитационном центре для детей и молодых инвалидов, расположенном в поселке Кичкилейка под Пензой. Девочка-подросток обратилась за помощью из-за затяжного конфликта с психологом, жалуясь на издевательства.
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А все проверяющие, надзирающие и контролирующие органы будут сидеть ровно и ждать звонка.