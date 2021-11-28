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Общество

123: пензенцы могут позвонить на горячую линию «Ребенок в опасности»

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В Следственном управлении СК РФ по Пензенской области сообщили номер круглосуточной линии «Ребенок в опасности».

Телефон действует для незамедлительного реагирования на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетнего, пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Звонки бесплатны и принимаются не только от неравнодушных взрослых, но и от детей. Номера 8(8412)-63-64-97 и 36-17-19.

С мобильного телефона можно набрать 123.

Случаи, когда детям требуется помощь и защита со стороны уполномоченных органов, нередки. Так, 33-летняя женщина подвергала опасности двухлетнего сына своим поведением: она длительное время употребляла алкоголь и приводила в квартиру мужчин. В итоге ее поместили в наркологическую больницу, а опеку над ребенком оформила бабушка.

Нестандартная ситуация сложилась в областном социально-реабилитационном центре для детей и молодых инвалидов, расположенном в поселке Кичкилейка под Пензой. Девочка-подросток обратилась за помощью из-за затяжного конфликта с психологом, жалуясь на издевательства.

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Гость||

А все проверяющие, надзирающие и контролирующие органы будут сидеть ровно и ждать звонка.

Гость||

А потом напишут отписку, что всё проверено и нарушений не найдено

Гость||

Как модны нынче стукачи

Гость||

penzainform.ru писал(a):

употребляла алкоголь и приводила в квартиру мужчин.
пьяная баба себе не хозяйка

Имя: Гость
Комментарий:

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