Пьющая пензячка подвергала опасности двухлетнего сына

19.03.2021 | 12:33

В Пензенской области двухлетний мальчик оказался в опасности из-за недостойного поведения своей 33-летней матери. Бабушка ребенка пришла за помощью к детскому омбудсмену Елене Столяровой.

Как оказалось, мать с давних пор выпивает, приводит в квартиру мужчин, чем создает опасную ситуацию для малыша.

«Елена Столярова обратилась к главе администрации Октябрьского района с просьбой принять необходимые меры совместно с полицией по выселению посторонних лиц из квартиры заявительницы и убедить женщину в необходимости добровольной госпитализации в наркологическую больницу», - сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области.

В итоге женщину поместили в больницу на лечение, а на бабушку оформили временную опеку над внуком.

«Ей оказана необходимая помощь в оформлении внука в ясли», - пояснила Елена Столярова.