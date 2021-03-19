Общество

Пьющая пензячка подвергала опасности двухлетнего сына

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В Пензенской области двухлетний мальчик оказался в опасности из-за недостойного поведения своей 33-летней матери. Бабушка ребенка пришла за помощью к детскому омбудсмену Елене Столяровой.

Как оказалось, мать с давних пор выпивает, приводит в квартиру мужчин, чем создает опасную ситуацию для малыша.

«Елена Столярова обратилась к главе администрации Октябрьского района с просьбой принять необходимые меры совместно с полицией по выселению посторонних лиц из квартиры заявительницы и убедить женщину в необходимости добровольной госпитализации в наркологическую больницу», - сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области.

В итоге женщину поместили в больницу на лечение, а на бабушку оформили временную опеку над внуком.

«Ей оказана необходимая помощь в оформлении внука в ясли», - пояснила Елена Столярова.

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Гость||

Хочу к ней в гости

Гость||

К бабушке в гости?

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