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Общество

Для районных школ Пензенской области приобрели 28 автобусов

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28 автобусов большой и малой вместимости отправились в 16 районов Пензенской области. Ключи от транспортных средств вручили представителям образовательных учреждений.

Автопарк Наровчатского района пополнился сразу тремя машинами.

«У нас кроме основной школы еще семь филиалов, учатся дети из близлежащих сел. Подвоз нам очень важен», - отметила директор школы Ольга Степнова (с. Наровчат).

Один просторный автобус рассчитан на 23 посадочных места. Сиденья оснащены ремнями безопасности, есть аптечки и огнетушители. Что касается технической части, то изменений практически нет. Появились система вентиляции и выдвижные ступеньки для самых маленьких учеников.

Равиль Бикмаметов уже 13 лет возит детей в школу в Неверкинском районе.

«Удобно, конечно. По мере эксплуатации проверим в деле», - прокомментировал водитель школьного автобуса.

«В ближайшие дни начнут пользоваться современным комфортным транспортом, оснащенным по последнему слову техники: датчики ГЛОНАСС, ограничение скорости хода, которое не позволяет нарушать скоростной режим», - сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Алексей Костин.

Транспорт приобретен на средства федерального бюджета.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

поменьше ничего не нашли

Гость||

Пазик и Газель оказывается современные и комфортные. В Правительстве тоже на них ездят ?

Гость||

Гость писал(a):

Пазик и Газель оказывается современные и комфортные. В Правительстве тоже на них ездят ?
Конечно ездят. А что?

Гость||

28 автобусов-минус 28 школ.Можно гордится партией и путеным!!!

Гость||

И чо?

Гость||

Гость писал(а):

> Пазик и Газель оказывается современные и комфортные. В Правительстве тоже

> на них ездят ?

Ага. Мельниченко ездит с комфортом только в "пазике" или "газельке".

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.11.2021 19:42|

Гость писал(a):

Пазик и Газель оказывается современные и комфортные. В Правительстве тоже на них ездят ?

Конечно ездят. А что?

Ты смотри-ка, члены тоже посещают Пензаинформ!

Гость||

Конечно в кабинете скучно в потолок плевать,а здесь хоть посмеяться можно аж четыре горки на пол миллионный город.

Гость||

все хорошо вот только одно.но скоро возить будет некого...

Гость||

СКОРО ЭТИ АВТОБУСЫ будут на выборы возить с сёл

Гость||

Опять хлам купили...

Имя: Гость
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