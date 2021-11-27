Для районных школ Пензенской области приобрели 28 автобусов

27.11.2021 | 19:00

28 автобусов большой и малой вместимости отправились в 16 районов Пензенской области. Ключи от транспортных средств вручили представителям образовательных учреждений.

Автопарк Наровчатского района пополнился сразу тремя машинами.

«У нас кроме основной школы еще семь филиалов, учатся дети из близлежащих сел. Подвоз нам очень важен», - отметила директор школы Ольга Степнова (с. Наровчат).

Один просторный автобус рассчитан на 23 посадочных места. Сиденья оснащены ремнями безопасности, есть аптечки и огнетушители. Что касается технической части, то изменений практически нет. Появились система вентиляции и выдвижные ступеньки для самых маленьких учеников.

Равиль Бикмаметов уже 13 лет возит детей в школу в Неверкинском районе.

«Удобно, конечно. По мере эксплуатации проверим в деле», - прокомментировал водитель школьного автобуса.

«В ближайшие дни начнут пользоваться современным комфортным транспортом, оснащенным по последнему слову техники: датчики ГЛОНАСС, ограничение скорости хода, которое не позволяет нарушать скоростной режим», - сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Алексей Костин.

Транспорт приобретен на средства федерального бюджета.