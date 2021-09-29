В Заречном 20 ЛиАЗов одновременно сломались из-за брака двигателя

29.09.2021 | 08:20

Пять с половиной лет длилось судебное разбирательство дела о 20 ЛиАЗах с двигателями фирмы MAN, которые поставили в Заречный. Машины, полученные в 2013 году, практически одновременно сломались через два года эксплуатации.

Тогда город приостановил лизинговые платежи компании-поставщику и подал в суд, заподозрив дефект в двигателях. Сам поставщик утверждал, что дело в неправильной эксплуатации автобусов.

«Правовое управление сделало все, чтобы установить причину поломки, и на прошлой неделе было вынесено решение суда первой инстанции, по которому заводской брак был подтвержден», - приводит слова главы закрытого города Олега Климанова портал «Заречье сегодня».

Независимые специалисты несколько раз обследовали ЛиАЗы. На суде эксперт-металловед заявил, что автобусы сломались из-за «повышенного износа двигателя, вызванного несоответствием структуры и пониженным значением твердости рабочей поверхности цилиндров».

Такие же ЛиАЗы поставили в Москву, Нижний Новгород, Краснодар, Владивосток. Выяснилось, что они все вышли из строя так же, как машины в Заречном.

«Однако никто, кроме нашего города, не решился судиться с крупнейшим производителем Европы», - цитирует портал директора МУ «Правовое управление» Сергея Савина.

В деле пока не поставлена точка. Решение, вынесенное судом, в законную силу не вступило, следовательно его можно обжаловать.