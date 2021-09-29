Общество

В Заречном 20 ЛиАЗов одновременно сломались из-за брака двигателя

Печать

Пять с половиной лет длилось судебное разбирательство дела о 20 ЛиАЗах с двигателями фирмы MAN, которые поставили в Заречный. Машины, полученные в 2013 году, практически одновременно сломались через два года эксплуатации.

Тогда город приостановил лизинговые платежи компании-поставщику и подал в суд, заподозрив дефект в двигателях. Сам поставщик утверждал, что дело в неправильной эксплуатации автобусов.

«Правовое управление сделало все, чтобы установить причину поломки, и на прошлой неделе было вынесено решение суда первой инстанции, по которому заводской брак был подтвержден», - приводит слова главы закрытого города Олега Климанова портал «Заречье сегодня».

Независимые специалисты несколько раз обследовали ЛиАЗы. На суде эксперт-металловед заявил, что автобусы сломались из-за «повышенного износа двигателя, вызванного несоответствием структуры и пониженным значением твердости рабочей поверхности цилиндров».

Такие же ЛиАЗы поставили в Москву, Нижний Новгород, Краснодар, Владивосток. Выяснилось, что они все вышли из строя так же, как машины в Заречном.

«Однако никто, кроме нашего города, не решился судиться с крупнейшим производителем Европы», - цитирует портал директора МУ «Правовое управление» Сергея Савина.

В деле пока не поставлена точка. Решение, вынесенное судом, в законную силу не вступило, следовательно его можно обжаловать.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото zarpressa.ru
0
0
0
0
 
Гость||

это нормально для двс

Гость||

penzainform.ru писал(a):

автобусы сломались из-за «повышенного износа двигателя,
Простите, а что же именно сломалось?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте