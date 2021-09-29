В Кузнецке намерены закрыть ломбард, где незаконно выдавали займы

29.09.2021 | 13:10

В Кузнецке ломбард незаконно выдавал клиентам кредиты, в том числе ипотечные. Нарушение было выявлено во время прокурорской проверки.

Речь идет о комиссионном магазине, расположенном на улице Белинского и принадлежащем женщине - индивидуальному предпринимателю.

«Там осуществлялась завуалированная деятельность по предоставлению потребительских займов путем заключения с клиентами притворных сделок. Целью сделок являлось не принятие товара на реализацию, а предоставление займа под залог имущества», - объяснила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

При этом разрешения на выдачу кредитов у женщины не было.

Прокуратура города внесла представление предпринимательнице, однако она не выполнила требования, за что ее оштрафовали на 2 000 рублей. За незаконную выдачу кредитов ей назначили штраф в размере 20 000.

«С целью устранения нарушений законодательства прокуратура города направила по месту регистрации предпринимателя в Автозаводской районный суд г. Тольятти Самарской области исковое заявление о признании деятельности ИП по организации ломбарда незаконной и запрете на осуществление деятельности по предоставлению займов под залог имущества. Решением суда исковые требования удовлетворены», - добавила Светлана Артамонова.