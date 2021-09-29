Пензенец добился компенсации за повреждение машины веткой

29.09.2021 | 10:13

В Пензе с управляющей компании взыскали материальный ущерб, причиненный водителю автомобиля Kia 15 июня 2019 года.

В тот день в 10:30 мужчина заметил, что на его машину, припаркованную во дворе дома на улице 8 Марта, упала большая ветка, отломившаяся от дерева. Из-за этого крышу иномарки деформировало, задние правую и левую двери поцарапало.

Хозяин транспортного средства вызвал полицейских, которые зафиксировали повреждения и приняли от него заявление о нанесении материального ущерба.

Пензенец обратился в свою управляющую компанию с просьбой возместить вред, однако получил отказ и подал в суд.

Эксперт оценил восстановительный ремонт машины в 116 000 рублей. Именно столько истец и потребовал взыскать с коммунальщиков. После проведения судебной экспертизы сумма ущерба снизилась до 64 000.

Представитель ответчика заявил, что земельный участок, на котором растет дерево, не входит в состав придомовой территории многоквартирного дома. Кроме того, жильцы не заявляли, что дерево в аварийном состоянии.

Однако суд, изучив материалы дела, встал на сторону истца и постановил взыскать 64 000 рублей с управляющей компании.

«Именно на нее возложена обязанность своевременно выявлять зеленые насаждения, имеющие признаки аварийности, и своевременно в соответствующем порядке производить обрезку и опиловку указанных зеленых насаждений», - пояснили в пресс-службе Железнодорожного суда Пензы.