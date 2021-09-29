Медучреждения области пополнились большим числом судмедэкспертов

29.09.2021 | 09:03

В текущем году в Пензенское областное бюро судебно-медицинской экспертизы пришли работать сразу шесть молодых специалистов.

Это беспрецедентное число для региона.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, кадровый вопрос удалось решить в том числе благодаря программе «Земский доктор». В ее рамках молодой специалист, трудоустроившийся в сельское медучреждение, получает единовременную выплату в размере миллиона рублей.

Подобные судмедэксперты - земские доктора появились в Земетчинском районном и Каменском межрайонном отделениях.

Еще два таких специалиста и два патологоанатома в сентябре начали работать в отделениях головного бюро судебно-медицинской экспертизы в Пензе.

«Работа судебно-медицинского эксперта и патологоанатома входит в список самых сложных и экстремальных. Специалисты данных направлений должны не только постоянно учиться, самосовершенствоваться, причем в самых разных медицинских специализациях, от педиатрии до хирургии, но и ориентироваться в уголовно-процессуальном законодательстве, особенно судмедэксперты», - цитирует пресс-служба начальника областного бюро судмедэкспертизы Аркадия Столярова.

В регионе по-прежнему не хватает специалистов судебно-медицинской экспертизы и патанатомии. Планируется, что в 2022 году на работу в бюро трудоустроятся еще два патологоанатома и четыре судмедэксперта. В настоящее время они обучаются в Уфе, Казани, Самаре и Саратове.