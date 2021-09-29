Общество

Медучреждения области пополнились большим числом судмедэкспертов

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В текущем году в Пензенское областное бюро судебно-медицинской экспертизы пришли работать сразу шесть молодых специалистов.

Это беспрецедентное число для региона.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, кадровый вопрос удалось решить в том числе благодаря программе «Земский доктор». В ее рамках молодой специалист, трудоустроившийся в сельское медучреждение, получает единовременную выплату в размере миллиона рублей.

Подобные судмедэксперты - земские доктора появились в Земетчинском районном и Каменском межрайонном отделениях.

Еще два таких специалиста и два патологоанатома в сентябре начали работать в отделениях головного бюро судебно-медицинской экспертизы в Пензе.

«Работа судебно-медицинского эксперта и патологоанатома входит в список самых сложных и экстремальных. Специалисты данных направлений должны не только постоянно учиться, самосовершенствоваться, причем в самых разных медицинских специализациях, от педиатрии до хирургии, но и ориентироваться в уголовно-процессуальном законодательстве, особенно судмедэксперты», - цитирует пресс-служба начальника областного бюро судмедэкспертизы Аркадия Столярова.

В регионе по-прежнему не хватает специалистов судебно-медицинской экспертизы и патанатомии. Планируется, что в 2022 году на работу в бюро трудоустроятся еще два патологоанатома и четыре судмедэксперта. В настоящее время они обучаются в Уфе, Казани, Самаре и Саратове.

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Гость||

Господи, радость то какая!!

Гость||

А че же такой поток пошёл.еду понятно не справляются с нагрузкой.

Гость||

Ежу*

Гость||

Врачей надо а не это!

Гость||

09:29! Да, да, да. А трупам уже всё равно...

Гость||

Да уж. Лечить людей никто не хочет.

Гость||

Правильно. Зачем нам врачи, нам нужны патологоанатомы.

Гость||

Гость писал(a):

Да, да, да. А трупам уже всё равно..
нии "медичи энд менгеле", филиал воз на финансировании самохололохокостных

Гость||

Гость писал(a):

Да уж. Лечить людей никто не хочет.
вот и будут выяснять - как лучше лечить, что выполнить-перевыполнить планы римскага клубу "минус 7 мильярдов варваров"

Имя: Гость
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