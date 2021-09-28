Общество

В Пензе сотрудники ГИБДД помогли ребенку добраться до медиков

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Не бросили в беде и с честью исполнили служебный долг - сотрудники ГИБДД помогли оказать медицинскую помощь ребенку. К ним обратился один из водителей.

«Поток машин был большой, хорошо, что встретились сотрудники ДПС на автомобиле. Я им «поморгал», мы остановились, и я им объяснил ситуацию», - сообщил отец ребенка.

«Мы заметили позади патрульного автомобиля автомашину марки Datsun, которая подавала сигнал дальним светом фар. Остановились, к нам подошел мужчина, сказал, что ребенку, находящемуся в его автомобиле, необходима срочная медицинская помощь, и попросил сопроводить их до дома, куда уже была вызвана скорая помощь. Включив спецсигналы, мы незамедлительно сопроводили данный автомобиль до указанного адреса», - пояснил старший инспектор ОБ ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Олег Семенов.

Оперативные и слаженные действия инспекторов ДПС и отца мальчика помогли своевременно оказать помощь ребенку.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

хватит из ихней службы делать героев....они должны помогать людям...

Гость||

Молодцы. А сильно завидовать не стоит, лопните.

Имя: Гость
Комментарий:

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