Общество

Пензенцев просят обращать внимание на поведение животных

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70 случаев бешенства среди животных выявлено в 2021-м на территории области. Это промежуточные итоги, подводят их в день борьбы со смертельно опасным заболеванием.

«Владельцы домашних животных должны обращать внимание на их поведение. Кроме того что животное обязательно нужно вакцинировать ежегодно, нужно обращать внимание, если изменилось поведение: стало более агрессивным, грызет мебель», - указала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Только на прошлой неделе лабораторно подтверждено бешенство у домашнего кота в Сердобске, а в Бессоновке пес оказался неизлечимо болен. Людям, которые контактировали с такими животными, незамедлительно следует обратиться в травмпункт, чтобы избежать необратимых последствий.

«То, что делают 40 уколов в живот, - миф, это уже давно в прошлом. Сейчас делают курс из 6 инъекций в течение трех месяцев, и укол делают в плечо», - сообщила Вера Быкова.

Именно благодаря своевременному обращению за помощью к медикам в этом году в регионе не зарегистрировано случаев бешенства среди людей. Те, кого укусили животные, получают помощь и не перестают жаловаться на агрессивные своры.

Об отлове бродячих собак с улиц города говорили и на еженедельной планерке в администрации Пензы. Действующий приют для бездомных животных на Осенней даже после ремонта и увеличения количества вольеров не способен принять всех четвероногих, поэтому нужен еще один. Его строительство не за горами, но необходимо определиться с земельным участком, где он будет располагаться.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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