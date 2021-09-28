Новым прокурором Кузнецка стал 37-летний Антон Ямашкин

28.09.2021 | 09:46

Прокурором Кузнецка стал 37-летний Антон Ямашкин, который ранее возглавлял надзорный орган в Спасском районе. Соответствующий приказ был подписан Генеральным прокурором РФ.

Антон Сергеевич родился в 1984 году в Саранске Республики Мордовия. В 2006-м окончил Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева по специальности «юриспруденция».

«С ноября 2009 года проходит службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях помощника Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях прокуратуры Республики Мордовия, помощника прокурора Ичалковского района Республики Мордовия, заместителя Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях прокуратуры Республики Мордовия, заместителя прокурора Зубово-Полянского района Республики Мордовия, помощника прокурора Пензенской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, помощника и старшего помощника прокурора Железнодорожного района г. Пензы, заместителя прокурора Сердобского района Пензенской области, прокурора Спасского района Пензенской области», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Антон Ямашкин женат, воспитывает дочь.