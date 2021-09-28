Газоны на Юбилейной площади привели в порядок перед инаугурацией

Пенза готовится к церемонии инаугурации избранного губернатора Олега Мельниченко. Церемония состоится днем во вторник, 28 сентября, в ККЗ «Пенза».
В Instagram-аккаунте городского МУП «Зеленое хозяйство» появился отчет о том, что специалисты привели в порядок газон у здания филармонии и ККЗ.
Кроме того, сотрудники зеленхоза скосили траву на проспекте Строителей и улице Калинина.
«Ежедневный покос газонов во всех районах нашего города продолжается», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в день инаугурации временно ограничат стоянку на Соборной площади. Оставить там автомобиль нельзя будет с 22:00 27 сентября до 14:00 28-го.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, это делается «в целях обеспечения безопасности жителей города, участников мероприятий по случаю церемонии вступления в должность Олега Мельниченко».
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И хороший асфальт на ул. Толстого наверное уже заменили на более лучший?