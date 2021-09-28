Общество

Газоны на Юбилейной площади привели в порядок перед инаугурацией

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Пенза готовится к церемонии инаугурации избранного губернатора Олега Мельниченко. Церемония состоится днем во вторник, 28 сентября, в ККЗ «Пенза».

В Instagram-аккаунте городского МУП «Зеленое хозяйство» появился отчет о том, что специалисты привели в порядок газон у здания филармонии и ККЗ.

Кроме того, сотрудники зеленхоза скосили траву на проспекте Строителей и улице Калинина.

«Ежедневный покос газонов во всех районах нашего города продолжается», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в день инаугурации временно ограничат стоянку на Соборной площади. Оставить там автомобиль нельзя будет с 22:00 27 сентября до 14:00 28-го.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, это делается «в целях обеспечения безопасности жителей города, участников мероприятий по случаю церемонии вступления в должность Олега Мельниченко».

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Источник — фото instagram.com/zelenhozpenza
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Гость||

И хороший асфальт на ул. Толстого наверное уже заменили на более лучший?

Гость||

Опять голимая показуха

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее стало известно, что в день инаугурации временно ограничат стоянку на Соборной площади. Оставить там автомобиль нельзя будет с 22:00 27 сентября до 14:00 28-го.
Какая связь между стоянкой на Советской площади и ККЗ Пенза?

Гость||

попы собрались?

Гость||

Оттуда Бочкарёва выносили .

Гость||

Гость писал(a):

Какая связь между стоянкой на Советской площади и ККЗ Пенза?
Фигаро здесь , Фигаро там. Одобрение наместника Яхве-Иеговы поедет получать ,почему этого нельзя сделать на Захарова не создавая неудобства народу вопрос. Как же они после СССР любят помпезность и привилегии , давно уже переплюнули Советское время и берут пример с оккупантов Гольштейн-Готторпов. Пир во время чумы.

Гость||

Что, даже и свиные головы убрали?...

Гость||

А цыгане с плясками,да танцующий медведь с чаркой водки будут?

Гость||

И ярмарки там и иные государственные мероприятия

Имя: Гость
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