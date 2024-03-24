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Общество

Пензенцам объяснили, почему не закроют торговые центры

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Террористический акт в подмосковном «Крокус Сити Холле», при котором, по последним данным, погибли 133 человека, встревожил пензенцев. Одна из сотрудниц торгового центра попросила власти закрыть здание хотя бы на некоторое время.

Свое обращение женщина оставила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«В Пензе и Пензенской области отменены все мероприятия массового скопления людей, все, кроме работы торговых центров. Я сотрудник самого крупного торгового центра Пензы, и в принципе в выходной день можно на парковке потеряться, я молчу про количество людей внутри ТЦ. Лично мне безумно страшно находиться в ВЫХОДНЫЕ дни на рабочем месте. Так почему бы не приостановить работу ТЦ хотя бы на пару дней в целях безопасности людей?» - спросила она.

Пензячке ответил представитель министерства общественной безопасности.

«Поскольку в настоящий момент непосредственная террористическая опасность для Пензы и Пензенской области отсутствует, указом губернатора запрещены не мероприятия в местах массового скопления людей, к которым, как вы совершенно справедливо заметили, относятся и торговые центры, а лишь массовые спортивные, культурные, зрелищные и иные развлекательные мероприятия, приостановлена деятельность ночных клубов и других развлекательных заведений», - пояснили горожанке.

Как стало известно ранее, в регионе отменили мероприятия, запланированные на 23 и 24 марта, приостановили работу кинотеатры в Пензе, в торговых центрах ужесточили антитеррористический контроль.

24-е число стало днем общенационального траура. Государственные флаги приспустят, в теле- и радиопрограммах не будут распространять рекламу, а также откажутся от развлекательных программ и передач.

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