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Общество

В пензенских учреждениях культуры отменены мероприятия

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В Министерстве культуры и туризма Пензенской области перечислили учреждения, работа которых 23 и 24 марта временно ограничена в связи с трагическими событиями в Подмосковье.

Отменены все ранее запланированные события в «Пензаконцерте», областном драматическом театре, «Доме Мейерхольда», «Кукольном доме», «Доме офицеров», планетарии, областных библиотеках им. М. Ю. Лермонтова и для детей и юношества, картинной галерее им. К. А. Савицкого, краеведческом и Литературном музеях.

Запрет касается проведения концертов, спектаклей, групповых экскурсий, работы клубных объединений, посещения библиотек.

«По решению администраций учреждений культуры мероприятия могут быть перенесены на более поздние даты. Возврат билетов будет осуществлен в рамках законодательства», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Аналогичные меры рекомендовано принять муниципальным организациям культуры Пензенской области.

Трагедия произошла в Красногорске Московской области в пятницу, 22 марта, около 20:00. Перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall неизвестные устроили массовый расстрел. Кроме того, в здании после взрыва начался пожар.

По данным на 12:52 субботы, 23 марта, число погибших составило 115 человек, однако это не окончательное количество - разбор завалов продолжается.

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