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Общество

В день инаугурации Мельниченко в Пензе ограничат стоянку транспорта

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Во вторник, 28 сентября, по случаю инаугурации врио губернатора Олега Мельниченко в Пензе изменится организация дорожного движения.

Так, на Соборной площади временно ограничат стоянку транспорта. Это делается «в целях обеспечения безопасности жителей города, участников мероприятий по случаю церемонии вступления в должность Олега Мельниченко», сообщили в пресс-службе мэрии.

Оставить автомобиль на стоянке нельзя будет с 22:00 27 сентября до 14:00 28-го.

Олег Мельниченко одержал победу на выборах, проходивших с 17 по 19 сентября. Он набрал 72,38% голосов избирателей, тогда как Олег Шаляпин - 12,35%, Алексей Шпагин - 5,69%, Александр Васильев - 5,67%, Петр Чугай - 2,30%.

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Гость||

"на Соборной площади"

_______________

Венчание на царство будет?

Гость||

Гость писал(а):

> А в ККЗ действа не будет? С концертами и буфетом?

Бесплатного буфета не будет. Баранобесие свирепствует. Низзя!

Гость||

Гость писал(a):

Бесплатного буфета не будет. Баранобесие свирепствует. Низзя!
Это для электората низзя. а для уважаемых нужно!

Гость||

Ура!

Гость||

А в честь этого события не желают,случайно, дать отопление в домах в районе тц Олимп? А?

Гость||

Как же надоели уже эти профанации с перекрытием дорог и закрытием мест парковки.

Гость||

На колокольне будет церемония? Слушайте и говорите что не слышали жители Великого города на Суре ...... ))) Хорошо бы ливень прошел да помощнее .

Гость||

Так в Драмтеатре на барство или в театре абсурда?

Гость||

Печатные пряники не будут холопам раздавать на Соборной?Чарку водки за здравие нового всенародно избранного не поднесут бояре?

Гость||

Православненько!

Гость||

Намордники не забудьте , а мы проверим.:)

Гость||

Все уже забыл народ люди месяцами живут без горячей воды а сейчас мерзнут

Гость||

Я и мои знакомые и знакомые моих знакомых за него не голосовали, так что он никто и звать его никак.

Гость||

Гость писал(a):

Печатные пряники не будут холопам раздавать на Соборной?
а почему бы и нет, можно было бы и полакомиться

Гость||

Чиновник- слуга народа, а не наоборот. А путен возвел себя и всех остальных в ранг небожителей. Ладно, если правда бы уровень жизни , как в Норвегии был, тогда уж ладно, а так...

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Имя: Гость
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