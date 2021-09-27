В день инаугурации Мельниченко в Пензе ограничат стоянку транспорта

27.09.2021 | 16:55

Во вторник, 28 сентября, по случаю инаугурации врио губернатора Олега Мельниченко в Пензе изменится организация дорожного движения.

Так, на Соборной площади временно ограничат стоянку транспорта. Это делается «в целях обеспечения безопасности жителей города, участников мероприятий по случаю церемонии вступления в должность Олега Мельниченко», сообщили в пресс-службе мэрии.

Оставить автомобиль на стоянке нельзя будет с 22:00 27 сентября до 14:00 28-го.

Олег Мельниченко одержал победу на выборах, проходивших с 17 по 19 сентября. Он набрал 72,38% голосов избирателей, тогда как Олег Шаляпин - 12,35%, Алексей Шпагин - 5,69%, Александр Васильев - 5,67%, Петр Чугай - 2,30%.