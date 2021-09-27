В августе в соцсетях выросло число упоминаний врио губернатора

27.09.2021 | 09:55

В понедельник, 27 сентября, Центр политической конъюнктуры России в очередной раз опубликовал рейтинг глав регионов по уровню негатива и позитива в соцсетях.

По общему числу упоминаний в августе врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поднялся с 50-го места на 29-е: сообщений о нем оказалось 11 474 (+2 996).

При этом в негативном контексте его имя употреблялось только в 3% случаев (84-е место из 85). Для сравнения: в июле было 4,23% отрицательных отзывов.

По доле положительных упоминаний Мельниченко вновь занял 84-ю позицию, только теперь с результатом 2,88% (в июле было 2,10%).

Исследователи пояснили, что значимой темой обсуждения в соцсетях в августе оставалась пандемия.

«Снижение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией привело к падению интереса со стороны граждан к деятельности региональных властей, однако уже в конце сентября фиксируется новый рост заболеваемости, который может повлечь за собой возвращение ограничений и, как следствие, повышение упоминаемости глав регионов, которые их вводят», - подвели итог эксперты cpkr.ru.