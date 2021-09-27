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Общество

В августе в соцсетях выросло число упоминаний врио губернатора

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В понедельник, 27 сентября, Центр политической конъюнктуры России в очередной раз опубликовал рейтинг глав регионов по уровню негатива и позитива в соцсетях.

По общему числу упоминаний в августе врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поднялся с 50-го места на 29-е: сообщений о нем оказалось 11 474 (+2 996).

При этом в негативном контексте его имя употреблялось только в 3% случаев (84-е место из 85). Для сравнения: в июле было 4,23% отрицательных отзывов.

По доле положительных упоминаний Мельниченко вновь занял 84-ю позицию, только теперь с результатом 2,88% (в июле было 2,10%).

Исследователи пояснили, что значимой темой обсуждения в соцсетях в августе оставалась пандемия.

«Снижение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией привело к падению интереса со стороны граждан к деятельности региональных властей, однако уже в конце сентября фиксируется новый рост заболеваемости, который может повлечь за собой возвращение ограничений и, как следствие, повышение упоминаемости глав регионов, которые их вводят», - подвели итог эксперты cpkr.ru.

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Источник — cpkr.ru
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Гость||

ВОТ ЭТО РЕЗУЛЬТАТ, теперь будет все хорошо

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Исследователи пояснили, что значимой темой обсуждения в соцсетях в августе оставалась пандемия.
Людям плевать на вирус. Просто "брешутся" несколько ваксеров и антиваксеров.

Гость||

Весь город утопает в игровых автоматах Эт как?

Гость||

У нас и у Вани танкиста рейтинг был только он в СИЗО.

Гость||

Да от вали ты от игровых автоматов каждый зарабатывает как может

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По общему числу упоминаний в августе врио губернатора Пензенской области
Вопрос в другом каких упоминаний и учитывая что он со времени ареста Белозерцева ни сделал вообще ни чего для народа , и учитывая как они "выиграли" выборы реальных настоящих позитивных отзывов как и о Белозерцеве там можно не ждать, а упоминать , ругать , материть будут теперь постоянно.

Гость||

Гость писал(a):

Да от вали ты от игровых автоматов каждый зарабатывает как может
Проститутки тоже под раздачу попали. Конкуренты мочат?

Гость||

А за что его хвалить?

Гость||

Игровые автоматы в запрудном когда уберут?

Гость||

В прошлом годе аналогично.

Гость||

И почему области не везет с губернаторами?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.09.2021 10:36|

Игровые автоматы в запрудном когда уберут?

Гость писал(a):
Гость|27.09.2021 10:14|

Да от вали ты от игровых автоматов каждый зарабатывает как может

Гость||

Ищу пapня который будет меня тpаxaть) Паpни скоpострелы мимо) Я хочу yдовлетвоpять все свои потpебнoсти и чтобы паpень лизaл все мои дыpoчки и дaвал в poтик. Нaписать в пpиват:---- http://me.sv/id373472

Имя: Гость
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