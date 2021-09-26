Пензенцам посоветовали поддержать иммунитет чесноком и имбирным чаем

В Пензенском областном центре медпрофилактики озвучили основные продукты, которые необходимо употреблять в сезон простуд.
Информация опубликована в Instagram-аккаунте учреждения.
Для поддержания иммунитета специалисты рекомендовали обязательно включить в свой рацион фрукты и овощи, наиболее богатые витамином С: шиповник, сладкий перец, смородину, облепиху, яблоки, цитрусовые.
Чтобы не заболеть, следует употреблять чеснок, который помогает организму бороться с вирусами.
«Зубчик чеснока нужно разрезать. Под действием кислорода в раздавленных чесночных клетках активируются ферменты, превращающиеся неактивное вещество аллиин в мощное средство аллицин.
Употребление всего одного зубчика чеснока в день оказывает необходимый профилактический и антисептический эффекты», - отмечается в посте.
Поддержит здоровье также имбирь. Особенно хорош имбирный чай. Он приготавливается из 1 чайной ложки натертого свежего корня имбиря, который заливают горячей водой, накрывают крышкой и дают настояться в течение 15 минут. К напитку рекомендуют добавить дольку лимона.
Хорош в борьбе с инфекциями пчелиный мед, его, по словам медиков, не следует добавлять в горячий чай, так как значительная часть биологически активных веществ в этом случае потеряет свои свойства.
Также в рационе должны быть кисломолочные продукты (простокваша, кефир, натуральные йогурты, ряженка). Кроме того, необходимо пить достаточное количество жидкости.
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Не исключено, что подстава или метания сумасшедших врачей. Ведь всего неделю назад какой-то высокий медик рекомендовал по три раза колоть людей в большим иммунитетом, чтобы убить его и так облегчить страдания при заражении новым штаммом.