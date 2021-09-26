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Общество

Пензенцам посоветовали поддержать иммунитет чесноком и имбирным чаем

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В Пензенском областном центре медпрофилактики озвучили основные продукты, которые необходимо употреблять в сезон простуд.

Информация опубликована в Instagram-аккаунте учреждения.

Для поддержания иммунитета специалисты рекомендовали обязательно включить в свой рацион фрукты и овощи, наиболее богатые витамином С: шиповник, сладкий перец, смородину, облепиху, яблоки, цитрусовые.

Чтобы не заболеть, следует употреблять чеснок, который помогает организму бороться с вирусами.

«Зубчик чеснока нужно разрезать. Под действием кислорода в раздавленных чесночных клетках активируются ферменты, превращающиеся неактивное вещество аллиин в мощное средство аллицин.

Употребление всего одного зубчика чеснока в день оказывает необходимый профилактический и антисептический эффекты», - отмечается в посте.

Поддержит здоровье также имбирь. Особенно хорош имбирный чай. Он приготавливается из 1 чайной ложки натертого свежего корня имбиря, который заливают горячей водой, накрывают крышкой и дают настояться в течение 15 минут. К напитку рекомендуют добавить дольку лимона.

Хорош в борьбе с инфекциями пчелиный мед, его, по словам медиков, не следует добавлять в горячий чай, так как значительная часть биологически активных веществ в этом случае потеряет свои свойства.

Также в рационе должны быть кисломолочные продукты (простокваша, кефир, натуральные йогурты, ряженка). Кроме того, необходимо пить достаточное количество жидкости.

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Источник — фото pixabay.com
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Мотовилов (гость)||

Не исключено, что подстава или метания сумасшедших врачей. Ведь всего неделю назад какой-то высокий медик рекомендовал по три раза колоть людей в большим иммунитетом, чтобы убить его и так облегчить страдания при заражении новым штаммом.

Гость||

Мотовилов писал: Не исключено, что подстава или метания сумасшедших врачей. Ведь всего неделю назад какой-то высокий медик рекомендовал по три раза колоть людей с большим иммунитетом, чтобы убить его и так облегчить страдания при заражении новым штаммом.

----------------------------------------

Типа, люди с высоким иммунитетом сильнее сопротивляются заражению и оттого мучаются больше слабых.

Гость||

У меня теща так делает. Ест чеснок и пердит.

Гость||

ПИПЕЦ!!! Чеснок и имбирь подорожают раз в 10 как лимоны в начале шухера...

Гость||

Гость писал(а):

> ПИПЕЦ!!! Чеснок и имбирь подорожают раз в 10 как лимоны в начале шухера...

------------------------------------------

И снова сгниёт на полках. Денег-то стало ещё меньше чем тогда.

Гость||

А то спутник.спутник...

Гость||

Из-за этих вредных советов имбирь и лимон опять взлетят в цене.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Зубчик чеснока нужно разрезать
А где же его взять то ? Он кругом китайский и крайне сомнительного качества. Да и всё остальное китайское или с ближайших полей китайских в пределах РФ

Гость||

Гость писал(а):

> Из-за этих вредных советов имбирь и лимон опять взлетят в цене.

=============================

Рекламу проплачивает поставщик из китая.

Имя: Гость
Комментарий:

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