Пензенцам посоветовали поддержать иммунитет чесноком и имбирным чаем

26.09.2021 | 13:56

В Пензенском областном центре медпрофилактики озвучили основные продукты, которые необходимо употреблять в сезон простуд.

Информация опубликована в Instagram-аккаунте учреждения.

Для поддержания иммунитета специалисты рекомендовали обязательно включить в свой рацион фрукты и овощи, наиболее богатые витамином С: шиповник, сладкий перец, смородину, облепиху, яблоки, цитрусовые.

Чтобы не заболеть, следует употреблять чеснок, который помогает организму бороться с вирусами.

«Зубчик чеснока нужно разрезать. Под действием кислорода в раздавленных чесночных клетках активируются ферменты, превращающиеся неактивное вещество аллиин в мощное средство аллицин.

Употребление всего одного зубчика чеснока в день оказывает необходимый профилактический и антисептический эффекты», - отмечается в посте.

Поддержит здоровье также имбирь. Особенно хорош имбирный чай. Он приготавливается из 1 чайной ложки натертого свежего корня имбиря, который заливают горячей водой, накрывают крышкой и дают настояться в течение 15 минут. К напитку рекомендуют добавить дольку лимона.

Хорош в борьбе с инфекциями пчелиный мед, его, по словам медиков, не следует добавлять в горячий чай, так как значительная часть биологически активных веществ в этом случае потеряет свои свойства.

Также в рационе должны быть кисломолочные продукты (простокваша, кефир, натуральные йогурты, ряженка). Кроме того, необходимо пить достаточное количество жидкости.