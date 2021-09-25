Общество

В Пензе открылась выставка селекционных растений

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В одном из залов картинной галереи имени К. А. Савицкого нет ни одного живописного полотна. Они уступили место произведениям искусства, созданными природой, но не без участия человека. Здесь открылась ежегодная выставка декоративных и плодовых растений. Подавляющее большинство - цветы.

«Селекция не стоит на месте, поэтому с каждым годом мы разводим новые растения, хотим показать нашим посетителям, какое сейчас многообразие сортов и домашних (фиалки, глоксинии), и уличных растений», - пояснила организатор выставки цветов Маргарита Макарова.

Посетители выставки могут не только детально ознакомиться с малоизвестными в широком кругу садоводов-любителей цветами и другими представителями флоры, но и получить подробную консультацию профессионалов по уходу.

«Погода наложила отпечаток на проведение выставки. Сентябрь холодный, многие считают, что высаживать в открытый грунт не стоит, плюс очень сыро. На самом деле это замечательная погода для высадки: много влаги, холодно - растения это любят», - рассказал садовод Вячеслав Кубис.

Пополнить багаж знаний о любимых и о незнакомых цветах, а то и разнообразить собственную коллекцию пензенцы смогут в течение трех дней.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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